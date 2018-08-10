风向标：拒绝燃气安全事故，它要为你的家布下金光罩 | 创业 初创公司报道

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你有足够的安全用气意识吗？万物互联的时代，如何更智能地减少燃气安全事故的发生呢？

据不完全统计，2017 年我国居民家庭的燃气爆炸事故为 465 起。用气安全直接关系着居民的生命财产安全，痛点够痛，但除了养成的安全用气意识以外，我们还能怎样近一步降低用气安全事故的发生概率呢？

近日，动点科技在微软加速器发现了一家名叫 风向标 的创业公司，他们通过物联网技术赋能燃气运营商，可以让运营商以及居民实时查看家庭设备的用气情况，从而帮助运营商和用户及时发现并排除用气安全隐患。

抓住渠道：燃气运营商

风向标创始人马延文向动点科技大致介绍了他们的燃气安全解决方案：该解决方案涉及煤气报警器、智能燃气灶以及其他智能硬件产品。当燃气报警器探测到燃气泄漏，它便会将报警信息上传到云平台，燃气运营商通过后台或者用户通过 APP 接到警报之后即可及时远程关闭燃气灶，如果家里还安装了智能窗户，甚至还可以远程打开窗户，通风换气。



另外，用户还可以通过该 APP 缴纳燃气费用，而燃气厂商如果要去用户家里检查燃气设备的老化情况，其也可以在 APP 中提前告知用户，避免检查人员到了而用户却不在家的情况发生，提高了行业工作效率。

但是，不管是这个云平台，还是 APP 或者相关的物联网设备，在研发上其实都不难。那风向标还有什么其他优势吗？

是的， 这家名不见经传的公司居然已经成功签下了中国四大燃气运营商中的中石油昆仑燃气，另外马延文还表示他们目前正在落实与另一家燃气巨头的合作，只是现在还不能公开。 马延文强调，燃气运营商一般只会选择与一家系统平台企业合作，而这家公司就是风向标。

那么，这家几乎不为人所知的企业是如何做到的？

“平台系统的稳定性和安全级别一定要足够高，足以真正解决煤气安全性问题，而这并不是创业者随便拉个团队开发个平台就能做到的。”马延文表示，风向标成立于 2012 年，从一开始就专注于物联网设备的研发，先后开发过 ZigBee、WiFi 通信模块以及摄像头等产品，其中 2015 年光摄像头就有 10 多万台出货。“在 2018 年初进入燃气领域之前，我们的平台系统已经持续运营了 6 年多，累积了百万级用户，系统的稳定性、实时性、安全性都已经得到了验证。”

马延文表示，燃气运营商看中风向标其实就是看中了风向标系统在稳定性，安全性，实时性等方面的优势。

当然，除此之外，马延文还介绍，如果企业无法在短时间内为燃气运营商整合出一批他们所需要的燃具设备厂商，那无论该企业的系统做得再好，燃气运营商也可能不会感兴趣。

而这恰恰又是风向标的优势。“风向标在此前的 6 年内通过建立涉及网关、无线模块、传感器的股东生态，使得我们拥有了巨大的资源整合落地能力。”据了解，在与燃气运营商达成合作意向之前，风向标便已经与美的、汉威等企业生产的智能燃具实现了系统的对接。

于是，风向标与燃气运营商终于走到了一起。

走上快车道

其实，在风向标打造的这个平台中，燃气运营商与燃具设备厂商均是不可或缺的一环，但二者在大部分情况下却面临着先有鸡还是先有蛋的问题。一方面，燃气运营商更愿意跟有很多燃具设备厂接入的平台合作，这能为燃气运营商系统的构建提供更多的设备选择，而另一方面，燃具设备厂其实也会看平台是否有燃气运营商的支持。

为什么会这样？

“随着城市住房精装修化的普及，消费者已经越来越不用亲自去购买燃具了，燃具设备往往已经在住户入住之前就已经有燃气运营商安装好了。燃具在燃气运营商渠道里的销售额越来越大。因此，燃具设备厂商非常看重我们有燃气运营商的背景支持。”

然而，一旦得到燃气运营商的支持，这反而又会成为企业发展最大的优势。“由于我们已经有了燃气运营商的支持，燃具设备厂商就必须要跟我们合作，因为，即使今天不跟我合作，那他们明天也可能要跟其他和我们类似的企业合作。”

因为有了燃气运营商的支持，风向标的前景看起来十分乐观。

如何商业化？

商业化方面，马延文表示，风向标为燃气公司提供的解决方案和运营服务其实是要收费的，而且这还是风向标目前一持续性的收入；另外，马延文表示他们还会为接入平台的设备厂商提供一些智能解决方案，并可为有需求的设备厂商提供 ZigBee 或 WiFi 通信模块，而这又是风向标的另一块收入来源。

而且，未来风向标还计划在 APP 的基础上上线服务商城，为家庭用户提供智慧生活服务。“这将是我们未来主要盈利模块。”马延文称。

关于未来是否会扩展到燃气领域之外的智能家居场景，马延文表示风向标将先集中精力把垂直场景做好。“如果垂直场景都做不好，那想扩展也不会扩展得很好。而且就市场刚需而言，其他智能家居场景都不如燃气场景这么有刚需，因为这是跟生命财产直接相关的。”

据悉，风向标目前拥有员工近 100 人。2015 年 3 月，它完成了由汉威电子投资的 1500 万元的 A 轮融资，2016 年的 A+ 轮融资额更是超过了 4000 万元。

题图来自 123RF