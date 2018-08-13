勺子课堂完成 3000 万元 A+ 轮融资，将加速推进企业级教育服务 新闻

餐饮业职业教育平台 勺子课堂 今日宣布完成 3000 万元人民币 A+ 轮融资，本轮融资由青松基金领投、华创资本跟投。勺子课堂已累计获得 5000 万元人民币投资。本轮融资完成后，勺子课堂实现团队内部多重业务合并，并加速推进企业级教育服务、人才营运工具等业务线。

勺子课堂旗下业务涉及餐饮职业教育机构（勺子课堂）、餐饮门店营运咨询机构（勺子咨询），及少量媒体广告业务。该公司联合创始团队来自搜狐、德克士、威斯汀酒店等媒体及知名消费类企业。

截至目前，勺子课堂已累计服务 7 万余餐饮人，主要服务对象为连锁餐饮门店的餐饮老板、餐饮新经理人。勺子课堂和勺子咨询服务过的知名品牌包括西贝、莆田、渝是乎、左庭右院、桂源铺、丰茂烤串等，服务涉及行业范围涵盖快餐、中式正餐、火锅、烧烤、茶饮等多个领域。目前勺子课堂已拥有 600 余节线上课程，每年课程迭代率 50%。

勺子课堂创始人、CEO 宋宣表示：“勺子课堂未来的机会有三个主要方向：企业级教育服务、企业级营运工具、行业学科化的知识输出及校际合作。”宋宣认为，餐饮行业的变革最终会体现在“专业”二字，单纯的知识分享和知识分销无法满足行业人真正对“解决问题”这一需求的渴望，而随着行业分工的不断加剧，专注于人才升级的勺子课堂也必将迎来新的发展机遇。

去年 12 月 ， 勺子课堂获得来自华创资本领投，梅花天使跟投的千万元级人民币融资。