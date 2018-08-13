消息称软银没有参与特斯拉私有化交易的计划 新闻

为了摆脱短期业绩压力，Elon Musk 上周表示考虑将特斯拉私有化，而有关谁会或谁不会资助 Musk 将特斯拉私有化一事的猜疑，一直在分散投资者和关注者的注意力。随着公众对此的好奇进入第二周，世界上最活跃的投资者之一已经把自己排除在外。

据 彭博社 报道，知情人士透露，软银集团并没有计划参与其中。软银曾在 2017 年与 Musk 就可能的投资进行了谈判，但其对于重新审视这一计划并不感兴趣。

报道称，软银集团对此不感兴趣的原因有两方面，一是该公司已经对未来汽车市场投入了大量资金，包括在 5 月向通用汽车公司的自动驾驶汽车部门 Cruise 投资了 22.5 亿美元 ，此外软银还向滴滴出行、Uber 以及 Grab 进行了投资；二是软银表示电动车市场曾经的领导者特斯拉正面临日益激烈的竞争，后者至今也没能实现大规模产的雄心。

软银发言人拒绝对此发表评论。

上周 ，Musk 在 Twitter 上表示，他希望以每股 420 美元的价格将特斯拉公司私有化，并称已经确认私有化特斯拉的资金来源。Musk 在公开信中强调，“这一切还没有做出最终决定”，并表示这么做“是为了创造特斯拉最佳的运营环境”。上市让特斯拉注重季度收益，这给公司带来巨大的压力，使公司做出对某一季度正确但并非对长期战略正确的决定。而作为股票市场历史上被做空最严重的股票，上市意味着有大量的人有攻击公司的动机。

同时，Musk 还拿 SpaceX 举例子，称这家公司在操作上更有效率，因为它是私有化企业。不过 Musk 也表示，他不认为特斯拉在长期内私有化是合理的，“未来，一旦特斯拉进入缓慢、更可预测的增长阶段，回到股票市场可能会更有意义。”

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