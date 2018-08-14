马斯克：正与银湖资本和高盛合作推进特斯拉私有化

Elon Musk 今天早上在 Twitter 上表示，正在与银湖资本（Silver Lake）和高盛（Goldman Sachs）合作，推进将特斯拉私有化一事。Musk 还表示，本次特斯拉私有化的法律顾问为 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 和 Munger, Tolles & Olson 这两家律师事务所。

但 路透社 报道称，消息人士表示，银湖资本目前尚未与 Musk 就参与此项交易进行讨论。银湖资本拒绝发表评论。

早些时候，Musk 通过官方博客确认 ，沙特主权财富基金曾多次与他联系，讨论特斯拉私有化交易事宜。Musk 称他在 7 月的一次会议上解到，该基金具备以每股 420 美元价格私有化特斯拉所需的资本。在 8 月 7 日宣布私有化消息后，Musk 继续保持与该基金的常务董事沟通。

Musk 此前在 Twitter 宣布了特斯拉的 私有化计划 ，美国证券交易委员会（SEC）已经对特斯拉展开调查，评估他所说的“资金到位”是否属实，以及他为何选择在 Twitter 发布该声明，而非通过监管文件。

此外，投资研究机构 New Street Research 发布报告称，特斯拉董事会可能会拒绝 Elon Musk 的私有化计划。

8 月 14 日 10: 40 更新： 原文加入了路透社有关银湖资本的报道内容。

图片：TED