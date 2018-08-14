蔚来汽车提交 IPO 招股书；阅文集团将以不超过 155 亿元的价格收购新丽传媒｜早 8 点档 新闻

早8点档

蔚来汽车提交 IPO 招股书，拟筹集最多 18 亿美元资金

蔚来汽车 今日向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股书文件。该公司计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“NIO”，拟筹集最多 18 亿美元资金。

蔚来汽车此次 IPO 的承销商包括：摩根士丹利、高盛、美银美林、德银证券、花旗、瑞信证券、瑞银证券和 WR Securities, LLC。

招股书显示，蔚来汽车最近才开始创造营收，自公司成立以来尚未实现盈利。在 2016 年、2017 年和截至 2018 年 6 月 30 日的 6 个月里，蔚来汽车的净亏损分别为 25.733 亿元人民币、50.212 亿元人民币和 33.255 亿元人民币。

比特大陆回应融资与上市传闻：不予置评

昨日（8 月 13 日）， 雷帝网报道称 ，比特大陆已完成 5.6 亿美元融资，这一轮融资前估值为 140 亿美元。此轮融资后，比特大陆估值为 146 亿美元。

此前还 有消息称 ，比特大陆将于今年 9 月申请首次公开募股（IPO），其规模可能高达 180 亿美元，预计该公司市值在 400 亿美元至 500 亿美元之间。

对此， 比特大陆方面表示 ，对公司已完成 5.6 亿美元融资，或 9 月向港交所递交招股书的消息不予置评。

阅文集团将以不超过 155 亿元的价格收购新丽传媒

8 月 13 日晚，阅文集团发公告称 ，将以不超过 155 亿元人民币的价格收购新丽传媒。收购完成后，新丽传媒将成为阅文集团的全资附属公司及集团的成员公司。

公告显示，新丽传媒主要从事电视剧、网络剧及电影的制作和发行，该公司已制作大量不同类型电视剧、网络剧及电影，包括从阅文集团文学作品集获取大量选题。

马斯克确认沙特主权财富基金将出资协助特斯拉私有化

特斯拉首席执行官 Elon Musk 通过 官方博客 确认，沙特主权财富基金曾多次与他联系，讨论特斯拉 私有化交易事宜 。Elon Musk 表示，他在 7 月的一次会议上解到，该基金具备以每股 420 美元价格私有化特斯拉所需的资本。

8 月 7 日宣布了私有化消息之后，Elon Musk 继续保持与该基金的常务董事沟通。沙特主权财富基金要求提供有特斯拉如何被私有化的其他详细信息。

Elon Musk 表示，这笔交易将通过股权而非债务融资。他还表示，与特斯拉最大几家投资方关于此事的讨论成果是积极的。

科大讯飞公布上半年财报：净利润 1.3 亿元，同比增长 21.74%

科大讯飞 8 月 13 日公布了 2018 年半年度财务报告，财报显示，科大讯飞 2018 年上半年实现营业收入 32.1 亿元，同比增长 52.68%，实现毛利 16 亿元，同比增长 56.02%。归属于上市公司股东的净利润 1.3 亿元，同比增长 21.74%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2020 万元，同比下降 74.39%。

财报显示，2018 年上半年公司员工规模较去年同期增长近 3500 人，新增人员带来当期薪酬、费用的提升，直接导致上半年扣除非经常性损益的净利润下滑较多。讯飞开放平台开发者达到 80 万，同比增长 114.48%。

联合办公空间梦想加获 1.2 亿美元 C 轮融资

专注智能办公体验的办公服务品牌 梦想加 昨日（8 月 13 日）宣布完成 1.2 亿美元 C 轮融资。

本轮融资由高瓴资本、General Atlantic 美国泛大西洋投资集团（以下简称 GA）领投，此前投资方愉悦资本、鸥翎投资（Ocean Link）、M31 资本、险峰长青均参与跟投，泰合资本担任独家财务顾问。

此轮融资将助力加速梦想加在北京、上海等一线城市，成都、杭州、西安等新一线城市继续深入布局、扩张，并将投入更大力量研发、升级智能办公场景。

虎牙第二季度营收 10 亿元，净亏同比扩大

虎牙今日发布了截至 6 月 30 日的 2018 财年第二季度财报。报告显示，虎牙第二季度总净营收为 10.383 亿元人民币（约合 1.569 亿美元），与去年同期的 4.614 亿元人民币相比增长 125.1%；净亏损为 21.254 亿元人民币（约合 3.212 亿美元），相比之下去年同期的净亏损为 1500 万元人民币，同比大幅扩大。