优客工场获 3 亿元战略投资，估值突破 18 亿美元 新闻

优客工场今日宣布获得来自路劲产业与景荣控股的 3 亿元人民币战略投资。本次增资完成后，优客工场估值突破 18 亿美元。这是优客工场在 2018 年 6 月 8 日完成 C+ 轮融资 后的又一次融资。

与路劲产业达成战略合作后，优客工场将充分发挥新型空间内容运营商的创新作用，在办公空间内容填充、空间社群创建、商业社交关系运维等维度助力传统空间升级改造。

优客工场与景荣控股加深合作，则是其积极探索金融发展新方向的信号。今年 5 月，优客工场与景荣基金设立了中国境内首支共享办公不动产基金，该基金一期规模 10 亿元，主要投资于中国境内优质的共享办公物业资产。此次合作，双方将把空间内容运营能力与资本运作能力更充分的结合，在产业并购基金之外开拓更多的价值增长点。

市场分析人士指出，今年以来，完成对五个品牌的并购交易后，优客工场在巩固其行业头部地位的同时，也与市场第二、第三、第四位的品牌在规模、估值、创新力等多个维度上拉开了巨大的差距。目前，优客工场已完成对设计、改造、互联网流量运营平台等多家专业公司的并购，其商业模式地图已日渐完善。

优客工场 2018 年上半年社区运营收入是 2017 年同期的 2.5 倍以上，互联网线上业务现金流过亿元。该公司在全球 35 座城市运营 160 个联合办公空间，全球会员总数超过 15 万人。从多个核心数据来看，优客工场甚至大于行业第二到第四名品牌的总和。