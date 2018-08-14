唯品会第二季度营收 207 亿元，净利润同比增长 76.4% 新闻

唯品会 今天公布了截至 6 月 30 日的 2018 财年第二季度未经审计财报。报告显示，唯品会第二季度总净营收为人民币 207 亿元（约合 31 亿美元），比去年同期的 175 亿元增长 18.4%；归属于公司股东的净利润为人民币 6.816 亿元（约合 1.030 亿美元），比去年同期的 3.865 亿元增长 76.4%。

华尔街 15 位分析师平均预计，唯品会第二季度营收将达 30.8 亿美元。财报显示，唯品会第二季度总净营收为人民币 207 亿元（约合 31 亿美元），略微超出预期。

唯品会第二季度活跃用户人数为 2980 万人，比去年同期的 2810 万人增加 6%；总订单数量为 1.113 亿份，比去年同期的 8480 万份增加 31%；毛利润为人民币 40 亿元（约合 6.111 亿美元），比去年同期的 39 亿元增长 4.8%。唯品会第二季度每用户平均收入同比增长约 12%。

唯品会第二季度毛利润为人民币 40 亿元（约合 6.111 亿美元），比去年同期的 39 亿元增长 4.8%。唯品会第二季度毛利率为 19.5%，低于去年同期的 22.0%，毛利率的下降，主要是由于公司投资于促销活动。

唯品会第二季度总运营支出为人民币 39 亿元（约合 5.928 亿美元），相比之下去年同期为 34 亿元。唯品会第二季度总运营支出在净营收中所占比例为 18.9%，低于去年同期的 19.5%。

唯品会预计，2018 财年第三季度净营收为人民币 173 亿元到人民币 181 亿元，比去年同期增长约 13% 到 18%。这一预期反映了唯品会基于市场和运营状况而作出的当前和的初步预期，未来可能有所改变。

当日，唯品会股价在纳斯达克常规交易中下跌 0.14 美元，报收于 9.01 美元，跌幅为 1.42%。在随后截至美国东部时间 19: 09（北京时间 14 日 7: 09）的盘后交易中，唯品会股价再度下跌 0.70 美元，至 8.31 美元，跌幅为 7.77%。过去 52 周，唯品会的最高价为 19.14 美元，最低价为 7.79 美元。