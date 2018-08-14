感融：用区块链+物联网技术，让企业间协同不再是“古人的水平” | 创业 初创公司报道

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现代社会最看重的合同契约有效性，在我国却很低，导致企业间的商业往来严重依赖熟人关系，很难扩展到生人领域，这个问题如何破呢？

“发展了几十年，中国制造业的效率只相当于美国的 19.8%、日本的 21.3%、德国的 24.8%。”——2017 年年初，中国社科院副院长李扬在“首届中国企业改革发展论坛”上说。

有问题就意味着有机遇，动点科技最近就从微软加速器中发现了一家名叫 感融物联网（以下简称感融）的创业公司，而该公司的愿景就是提升中国制造业以及其他更多 to B 行业的效率。

区块链+物联网

据了解，像制造业这种行业往往需要涉及其漫长的产业链，涉及产业链上大量企业之间的协同，企业协同做得好，整个产业的生产效率也就越高，反之则效率越低。

“中国目前企业之间的商业往来甚至都还是古人的水平，大家靠的都是电话、Email，但这些方式的效率也仅仅只是比古人的见面和书信高了一点点而已。而现代社会最看重的合同契约有效性，在我国却很低，导致企业间的商业往来严重依赖熟人关系，很难扩展到生人领域，这就是我们现在 to B 领域效率低成本高的重要原因。”

归根到底，感融 CEO 宋屹东认为造成这一切的因为是国内市场经济的时间还太短，企业之间还没来得及形成一套公认的协同体系，而法律法规上也没来得及做出相应的引导。

因此，宋屹东认为，要想提升制造业效率只有两个办法，第一个办法就是等待，等待我国也能像西方国家那样建立起一个完善的作业协同制度。显然，这并不是最好的办法。为此，宋屹东想到了另一个办法，那就是利用新的技术手段解决这些老问题—— 区块链+物联网。

宋屹东介绍，目前 to B 企业大都已经建立了线上线下两套系统，线上的 IT 系统负责业务的执行规划、向线下的执行部门发送执行指令，并接收整理线下执行部门反馈回来的凭证单据；而线下部分则负责执行线上发布的指令，并反馈执行的结果。

宋屹东认为现在的问题主要集中在线下，“所有线上部分都可以理解为规划或者愿望，都需要在线下的执行，而线下执行效率则受到社会诚信水平、员工培训水平等因素的制约，而这些都可能导致线下执行不能严格按照线上规定来做，甚至有人会选择故意做错，而这又导致线下反馈的凭证单据无法自验真伪或者准确性，凭证单据无法真实反映出企业的生产经营情况，所有的问题都出在线下。”宋屹东介绍。

而据介绍，宋屹东的区块链+物联网方案本质上就是自动化地解决凭证单据的真实性与线下执行过程的合规性问题，从而提高效率。

具体来说，在线上，感融通过 API 数据接口让其云服务平台可以接受客户业务指令，收到业务指令之后，云平台再将这个业务指令根据实际应用场景细分为具体的执行命令，并分别下发给一线执行人员的 APP 或者微信甚至短信信箱、已经物联网化了的执行该操作的运载工具（比如叉车等）以及被执行的货物。只有三方信息一致（感融将之称为多模共识机制），该操作才被认定为有效，否则就有可能引发纠错程序。

同时，系统还会在每一次操作确认之后自动生成一份凭证单据并记录于不可更改的区块链中，这又使得凭证单据与交易流、物流、资金流形成完全映射关系保证客户交易和业务数据真实可信，确保供应链业务背景和数据真实。

三大招盈利

关于企业未来的盈利，宋屹东显得非常胸有成竹，他认为感融有机会在三方面取得盈利。

据了解，感融目前的业务主要针对流体（管道运输）、大宗商品、高附加值产品以及集装箱四大动产入口。宋屹东认为目前最重要的就是争取更多相应产业龙头企业的支持。他表示这就需要感融来做企业仓库以及相关设备的智能化改造，这是需要感融花钱来做的。但好在后期保证业务真实性并提高业务效率的服务需要企业方花钱购买，而感融在这一阶段可以做到不亏钱甚至小幅盈利。

而一旦掌握了入口并得到龙头企业的支持，宋屹东认为，该企业的上下游便可能不得不采购相同的技术，而此时，由于设备已经在第一阶段实现了智能化改造，这二阶段便几乎成了零成本的买卖。

“比如，某汽车整车厂商采用我们的技术方案之后，车一旦到达目的地，厂商就可以第一时间知道，从而安排工作人员来接车，而以前这都是需要通过货运公司的反馈才能知道，现在货运公司还没有反馈给他他就已经知道了，货运公司马上面临的问题就是他们的服务质量下降了，他们必须达到同样的水平，那他们就需要购买我们的服务。同样的，车辆在运输过程中都在被保险，保险公司为了拿到保单，那就必须要降低保费，降低保费很难，但如果他们能拿到汽车运输过程中的所有数据，那保险公司便是有可能将保费做到很低的，因此，保险公司也需要购买我们的服务。”宋屹东表示。

而最后，宋屹东甚至认为这有望帮 to B 企业开辟一个新的融资模式，从而解决中小企业融资难问题。

“原来企业怎么融资？发行股票。而在我们的新型融资模式中，企业流入多少资产，那我就可以在资本市场上质权卖出，当你需要使用这个资产的时候，再在资本市场上将资产赎回。如果在赎回过程中出问题，风控再将这些资产变卖。”宋屹东认为这有望解决库存产品的沉默成本问题。

据悉，感融目前拥有员工 50 余人，目前已累计融资达 5000 余万人民币。

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