比特大陆可能最早于 9 月在香港 IPO，拟募资 30 亿美元 区块链

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全球最大加密货币挖矿芯片制造商比特大陆正计划在香港进行 IPO， 彭博社报道称 ，该公司募集资金可能高达 30 亿美元。知情人士透露，比特大陆计划最早于 9 月向香港证券交易所提交上市申请。

此前 CoinDesk 报道称，比特大陆将于今年 9 月申请首次公开募股（IPO），其规模可能高达 180 亿美元，预计该公司市值在 400 亿美元至 500 亿美元之间。此次 IPO 将由中国国际金融有限责任公司承销，并于 2018 年第四季度或 2019 年第一季度在香港举行。

作为市值最高的加密货币公司之一，比特大陆在 7 月 23 日完成了 10 亿美元 Pro-IPO 融资，该公司当时的估值为 150 亿美元，这一数字似乎是加密货币交易所 Coinbase 今年 4 月的 80 亿美元估值的两倍。

今年 7 月底 有消息称 比特大陆计划于 2018 年 9 月申请港股 IPO，市值或超 300 亿美元。

8 月 13 日，有 报道称 比特大陆已完成 5.6 亿美元融资，融资后该公司估值为 146 亿美元。对此， 比特大陆方面表示 ，对公司已完成 5.6 亿美元融资，或 9 月向港交所递交招股书的消息不予置评。