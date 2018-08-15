Elastic 将与阿里云在全球范围内推出阿里云 Elasticsearch 服务 新闻

8 月 15 日， Elasticsearch 和 Elastic Stack 的开发公司 Elastic 宣布其将会扩展与阿里巴巴集团云计算平台 阿里云 之间的合作关系，在全球范围内提供阿里云 Elasticsearch 服务。此项服务最初于 2017 年 10 月推出，但仅面向中国地区。随着业务范围的扩张，中国区之外的客户将能够在阿里云 Elasticsearch 服务内使用 Elastic Stack 的实时搜索、数据采集、分析能力和商用功能。

在今天于新加坡举行的阿里云峰会“ 无限·2018 ”上，阿里云国际业务首席架构师王宇德并宣布了这一消息。此后，世界各地的用户将能够同时使用 Elastic 的热门开源产品和 Elastic 强大的专有功能来改善部署，从而更有效地处理搜索、日志、安全或分析用例。

据了解，Elastic 成立于 2012 年，是一家搜索公司。作为 Elastic Stack（Elasticsearch、Kibana、Beats 和 Logstash）的开发者，Elastic 构建自管类和 Saas 类产品。这些产品能够让人们在搜索、日志记录、安全防护和分析用例中大规模地实时使用数据。截至目前，Elastic 软件的累计下载量已经超过 2.5 亿次。Elastic 社区拥有多达 100,000 名用户。

自从去年 10 月份达成合作关系以来，Elastic 和阿里云工程师团队进行了紧密合作，以确保阿里云的客户能够部署包括开源版本和商用版本 ( X-Pack ) 在内的全部 Elasticsearch 功能。用户可以运行最新版本，并针对任务关键型部署项目应用 Elastic 产品最先进的功能。