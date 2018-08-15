Facebook 收购视频公司 Vidpresso 以增加主播与观众互动 新闻

8 月 15 日，据 TechCrunch 报道 ，Facebook 日前收购了交互视频公司 Vidpresso 的技术团队。

据了解， Vidpresso 成立于 2012 年，是一家帮助视频制作者在 Facebook Live 和其他社交媒体上进行流媒体视频直播的初创企业，该公司为客户提供技术，支持他们在屏幕上呈现来自 Facebook 、Twitter 、Periscope 等社交网络的投票、评论和其他元素，业余主播可以更容易地在视频中添加互动效果。

据发言人透露，Facebook 收购了 Vidpresso 的七人团队和技术，但没有收购公司本身。Vidpresso 的员工将前往 Facebook 在门洛帕克、伦敦和洛杉矶的办公室工作，与此同时它会继续为 BuzzFeed 和 纳斯达克 等客户提供服务。

Vidpresso 的客户包括 Cosmopolitan、NASDAQ、CNBC、NBC News 和 BuzzFeed 等。目前尚不清楚 Facebook 最终是否会终止这些公司使用 Vidpresso 技术，但该团队在声明中表示，加入这家社交网络将使他们能够向更多人提供他们的工具，而不仅仅是他们的顶级合作伙伴。

目前双方尚未透露这笔收购交易的具体金额。据 Crunchbase 的数据显示，Vidpresso 的融资总额为 12 万美元。

图片：TechCrunch