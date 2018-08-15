全球知名加速器 YC 宣布正式入华，陆奇任 YC 中国创始人及首席执行官 新闻

8 月 15 日，全球知名创业投资及加速器 Y Combinator（以下简称 YC）今日宣布正式入华，并成立 Y Combinator 中国（简称 YC 中国）。作为在美国市场外展开业务的首个国家，中国是 YC 迈向全球化的第一步。同时 YC 还正式宣布由 陆奇 出任 YC 中国创始人及首席执行官，全权负责 YC 在华业务发展，并担任 YC 全球研究院（YC Research）院长，领导 YC 全球研究院的前沿科学研究。

YC 成立于 2005 年，总部位于美国加利福尼亚州山景城，致力于为初创企业提供全方位的创业解决方案，推动技术驱动型创新。凭借其全新开创的加速器投资模型，截至目前 YC 已加速超过 1900 家初创公司，这些公司的总估值高达 1 千亿美元，总融资规模逾 180 亿美元，其中包括短租平台 Airbnb、云储存服务供应商 Dropbox、数字支付供应商 Stripe、美国社交新闻互联网公司 Reddit 和开放源代码平台 Docker 等覆盖各行各业的创新型创业公司。基于对中国市场潜力的洞察以及未来技术趋势的精准把握，此次 YC 在中国设立首个海外业务拓展团队，预示着这家全球知名的创业投资及加速器将全面发力中国市场，拓展其全球化布局。而选择陆奇作为 YC 中国的掌舵人，更是体现出 YC 对于中国创新力量的高度重视以及打造中国一流创新引擎的长期决心。

YC 总裁、OpenAI 联席主席 Sam Altman 表示：“中国是全球科技创新发展的中流砥柱。我们需要一个深谙技术之道、贯通中美文化、与 YC 志同道合的顶尖人才来组建 YC 中国团队，持续发力中国市场和深耕科技研发。陆奇先生具备丰硕阅历、专业知识、出色领导力和敏锐洞察力，是 YC 中国创始人及首席执行官和 YC 全球研究院院长的不二人选，相信陆奇先生将率领 YC 中国走向成功。”

在经历了三个月的沉寂后，YC 进军中国的消息也揭示了陆奇的全新选择。对此陆奇表示：“我与 Sam Altman 早在 2005 年相识，我们志同道合，对中国创新发展有着同样的愿景和信念。为此，我很荣幸加入 YC，并领导 YC 中国团队的筹建和业务发展。在人工智能等下一代技术浪潮下，技术驱动型创新模式契合当前和将来中国发展需要，中国也将成为未来科技创新的主阵地。同时未来技术驱动型创新需要更多科研的投入，以及新型资本与科研的互相结合。因此我们将在美国西雅图建立新的 YC 全球研究院总部，加大对科研更有效、更长期的投入。YC 中国也将努力建立一流的团队，充分发挥 YC 全球研究院持久的科研潜力，把 YC 在美国硅谷的成功经验带到中国并充分本地化，全力帮助国内初创企业进一步发展和培养创业人才，加速中国科技和社会进步。”

陆奇还表示，YC 中国将致力于推动中国的技术驱动型创新，为国内创新者赋能，重点针对创业初期团队提供支持。YC 坚信技术创新者将会在未来建立更多的世界级一流企业，所以 YC 中国将始终秉持 “技术驱动型创新”、“远大抱负”、“长期专注”、“努力投入科研” 和 “全球化和世界同享”五大核心理念，推动中国技术创新。

基于 YC 总部的成功经验和丰厚资源，YC 中国将充分展现本地化“基因”：由中国顶尖人才组建（By China）、为中国创业者和经济发展服务（For China）、成为中国社会的组成部分并作出贡献（Of China）。YC 中国的四项核心工作包括创业投资与加速、为中国创业者定制的人才培训、科学技术研究、公益慈善事业。同时，YC 中国将专注于对中国经济和社会有深刻影响的人工智能与其他前沿科学技术。

目前 YC 已经在华开放创新企业申请通道，中国的创业者们可直接登陆注册页面提交申请（www.ycombinator.com/apply）。据陆奇介绍，虽然 YC 在今天才正式宣布进入中国，但得益于 YC 合伙人 Eric Migicovsky 过去为中国创业者所做的工作，不少优秀的中国创业者已经加入到 YC 的阵营当中。接下来，YC 中国将会逐步建立和推出新的本地化流程和项目。此外，YC 中国未来计划开展的科研项目也将成为 YC 全球研究院的一部分。

在全球化发展趋势下，YC 中国不仅可以通过借助 YC 全球庞大的创始人社区等多种方式，帮助中国初创公司汲取来自美国的创新经验，同时也将把中国的先进经验分享至全球，使二者有机结合实现共创双赢，对于中国乃至全球未来发展都将会起到越来越重要的推动作用。

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