红芯浏览器承认基于 Chromium 开源项目开发 新闻

被指抄袭 Google Chrome 的红芯浏览器开发商红芯时代（北京）科技有限公司发布 声明 称，红芯浏览器内核是基于通用的浏览器内核架构（即 Chromium 开源项目，但不是 Chrome 浏览器）的基础上进行技术创新的；区别于传统的浏览器，红芯浏览器是专门针对企业办公场景设计的国际上浏览器内核技术是不断迭代更新的，红芯浏览器内核 Redcore 是基于 Chromium/Blink。

红芯时代在声明中表示，Redcore 内核的技术创新体现在三个方面：第一，红芯隐盾该功能主要是让企业的应用系统隐身，只对特定身份和设备可见，从而有效避免外部可能的攻击；第二，红芯云适配，主要是将企业 PC 端系统适配至移动端，从而帮助企业快速实现移动办公；第三，安全可控浏览器，通过私有 DNS、加密缓存国密算法支持等功能，帮助企业迸行数据保护和隐私保护这些功能都源自于企业客户的需求。

红芯在官网的宣传中强调“安全、稳定、自主可控”，并配图对比微软 IE 浏览器、Google Chrome、苹果 Safari 和 Mozilla Firefox 均采用美国研发的浏览器内核，而红芯浏览器采用了“打破美国垄断，中国首个自主创新智能浏览器内核”。

根据此前的报道，这款号称核心自主研发的红芯浏览器被用户发现其实是 换壳自 Google Chrome 浏览器 的“山寨”货。有用户发现，这款红芯浏览器启动文件的“属性”中，原始文件名一栏显示的是“chrome.exe”，与 Chrome 浏览器的一致，安装文件目录结构也与 Chrome 很相似。

图片来自 红芯国产浏览器