Yuneec 昊翔的 Mantis Q 无人机支持 4K 拍摄，同时拥有更长的飞行时间 新闻

中国飞机制造商 Yuneec 昊翔日前推出了一款名为 Mantis Q 的消费级无人机。这台无人机支持 4K 视频、语音控制和人脸检测，以及 44 英里每小时（约 70 公里每小时）的最高飞行速度和 33 分钟的续航时间。 Mantis Q 重 1 磅（约 454 克），可折叠放入背包，非常适合家庭和无人机爱好者使用。

Mantis Q 有三种自动飞行模式：旅行模式，飞行在直线指定的航线上； 兴趣点，自动飞向圈定的指定对象；自动返回，自动返回至起飞区域附近。 Mantis Q 能在距离最远 13 英尺（3.96 米）处识别人脸，并且可以通过手势控制模式拍照，比如挥手，或者通过语音喊出“自拍”等指令。

在 2016 年，Mantis Q 推出了更便宜的 Breeze 4K 无人机，它只需 400 美元，但飞行时间只有 12 分钟，同时不支持语音控制。新的 Mantis Q 无人机可以让 Yuneec 与大疆展开竞争，后者前不久推出了 Line Friends 联名版 Spark 无人机 。虽然 Mantis Q 的价格比 Line Friends 版 Spark 贵 100 美元，但 Mantis Q 的续航时间更长。

Mantis Q 将于 9 月发货，现可在 官网 预订。