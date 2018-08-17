平安好医生与 Grab 成立合资公司，为东南亚提供一站式医疗健康服务 新闻

一站式医疗健康生态平台 平安好医生 与东南亚 O2O 平台 Grab 日前宣布，双方将成立一家合资公司，为东南亚提供在线医疗健康服务。这家合资公司将提供一系列综合性医疗服务，如以人工智能提供辅助的线上问诊、线上购药和挂号预约。新公司是东南亚首家提供这类服务的公司。

合资公司将与政府、医院、医生和其他主要利益相关方合作，积极探索更多合作伙伴，以满足本地市场的需求。此外，合资公司将利用电子钱包 GrabPay 来完成交易。这项服务将于明年第一季度在选定国家推出。

“我们很高兴与平安好医生展开合作，迈出了我们进入移动医疗领域的第一步。” Grab 集团首席执行官兼联合创始人陈炳耀（Anthony Tan）表示。“我们认为，每个人都应该有机会享有高质量、且可负担得起的医疗健康服务。通过与平安好医生合作，我们将利用技术让此成为现实，这将有可能为人们的生活和整个东南亚社会带来巨大变化。”

平安好医生董事长兼 CEO 王涛表示：“我们很高兴能与 Grab 一起努力挖掘东南亚的增长潜力，为数亿当地用户提供卓越的一站式医疗健康服务。”

GrabPlatform 于 2018 年 7 月推出，平安好医生是其最新的合作伙伴。GrabPlatform 是一组应用程序界面，让合作伙伴采用 Grab 的技术，包括运输、物流和支付等。借助 GrabPlatform，Grab 的战略合作伙伴可以利用 Grab 的用户群、线下分销网络和为东南亚地区量身定制的技术解决方案，在区内实现更迅速高效的扩张。

目前，分布在 8 个国家 225 个城市的用户可以使用 Grab 应用程序订餐、叫车、寄快递、订购杂货或阅读新闻。Grab 将成为东南亚首家在今年内收入达到 10 亿美元的移动技术初创企业。Grab 平台上已经拥有 710 多万包括司机和代理在内的个人服务商。