Google CEO 首次公开谈论中国版搜索引擎：想了解如果在中国推出服务会是什么样子 新闻

Google CEO Sundar Pichai 日前在于旧金山举办的 WIRED 25 大会上，首次公开讨论了有关中国版搜索引擎的事宜。这个代号为 Dragonfly 的项目争议非常大，一些员工甚至以辞职来抗议。

公司首席隐私官 Keith Enright 上个月在参议院听证会上发言时，Google 才证实中国版搜索引擎项目的存在。不过 Enright 当时并没有提供有关该项目的细节。

Pichai 表示，中国的技术创新意味着 Google 应该从内到外了解这个市场。 “这是一个美好的创新的市场。我们想了解一下如果我们在中国（推出服务）会是什么样子……考虑到市场的重要性以及数量众多的用户，我们觉得有必要认真思考这个问题并从长远来看采取措施。”

虽然中国版搜索产品遵循中国严格的审查法律，但 Pichai 声称该项目仍然能够回答“超过 99％的问题”，并且“在许多领域我们提供的信息比现有的更好”。

有批评者认为，Project Dragonfly 的存在意味着 Google 已经违背了其九年前所宣称的价值观。然而，Pichai 在活动上表示，中国版搜索引擎项目符合该公司的“向所有人提供信息”的使命。

他说，经过深思熟虑后，Google 才开始着手该计划。 “人们不完全理解，但在进入新的市场时，你总是在平衡一套价值观”，“但我们也遵循每个国家的法律。”

图片：Matt Winkelmeyer / Getty Images