项目不透明，Google 员工对中国版搜索引擎提出抗议 新闻

据 纽约时报 报道，约有一千名 Google 员工签署了一封请愿信，以抗议该公司在中国打造特别版搜索引擎。这封信要求提高透明度并要求公司针对相关工作所产生的后果透露更多信息。匿名消息源表示，“身为 Google 员工，我们需要知道我们正在干什么。”

本月早些时候， 有传 Google 将推出专为中国市场定制的、符合中国法律规定的搜索引擎，据称相关计划从去年春开始就一直在进行。后续还有消息称 Google 将在中国推出 特别版新闻聚合应用 ，以与今日头条等公司竞争。

彭博社随后指出，Google 正寻求与中国的主要云服务提供商合作 ，以提供 Google 云盘和 Google 文档等服务。消息人士指出，Google 的目的是通过中国的数据中心和服务器来运营这些服务，类似于苹果在中国运营 iCloud（云上贵州）的方式。据称合作公司包括腾讯和浪潮集团（Inspur Group）。

另外，The Intercept 报道称 ，为了遵守中国法律，Google 可能一直在利用旗下网站 265 上网导航（265.com）来建立搜索引擎敏感词库。据称 Google 利用 265.com 网站的搜索记录，导向百度，以通过百度的返回结果来判断对应的搜索词是否需要屏蔽。

为了进入中国市场，国外科技公司必须遵守中国法律，除了将数据保存在位于境内的服务器上，还须过滤违法和不良信息。Google 在中国提供的服务包括 Google 翻译 和手机文档管理工具 文件极客（Files Go），以及基于 AI 的“ 猜画小歌 ”微信小程序。