虚拟现实公司 Jaunt 放弃 VR，将专注发展 AR

虚拟现实公司 Jaunt 放弃 VR，将专注发展 AR

推动 VR 视频早期发展的虚拟现实公司 Jaunt，正在将重心转移至增强现实，逐渐减少 VR 相关服务的数量，并解雇“重要部分”员工。

在一篇名为“Jaunt 的未来是 AR ”的 Medium 帖子中，Jaunt 表示将专注于开发可以大规模创建增强现实内容的技术。 “我们将在未来几周内逐步减少一些 VR 产品和内容服务，”该文章称。 “不幸的是，这意味着我们一些有价值和才华横溢的同事将从公司离开……技术娴熟的他们为我们作为沉浸式行业领导者的地位做出了贡献，让他们离开的决定真的非常艰难。”

Jaunt 通过一份声明向 Variety 表示，公司正在“重组公司，导致大部分员工离开。”不过该公司拒绝提供有关裁员人数或 VR 产品和服务的详细信息。Jaunt 明确表示，它将与现有客户合作。

该公司最近更换了 CEO，前业务发展副总裁 Mitzi Reaugh 取代前任主席 George Kliavkoff 的位置，后者加入了 MGM Resorts International。Jaunt 最近还收购了Personify 的 Teleport 系统，这是一个捕捉和传输物体或人物 3D 增强现实画面的软件平台。

Jaunt 成立于 2013 年，是许多早期的 360 度视频的幕后制作方。该公司还发布了一款名为 Jaunt One 的专业 VR 摄像机，以及一个带有大量 VR 视频库的应用程序。Jaunt 现在开始专注 AR 是有道理的，毕竟这是 Facebook、苹果、Google 和其他公司都在努力的领域。

相似文章

苹果收购专注 AR 机器学习绿屏技术的初创公司 Spektral

Facebook 的最新 VR 一体式头显 Oculus Quest 将于明年春发售

初创公司报道

最新文章

更多文章
© 2017 TechNode 动点科技 | 京ICP备12029847
上海创言信息科技有限公司
更多文章