虚拟现实公司 Jaunt 放弃 VR，将专注发展 AR VR & AR

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推动 VR 视频早期发展的虚拟现实公司 Jaunt，正在将重心转移至增强现实，逐渐减少 VR 相关服务的数量，并解雇“重要部分”员工。

在一篇名为“Jaunt 的未来是 AR ”的 Medium 帖子中，Jaunt 表示将专注于开发可以大规模创建增强现实内容的技术。 “我们将在未来几周内逐步减少一些 VR 产品和内容服务，”该文章称。 “不幸的是，这意味着我们一些有价值和才华横溢的同事将从公司离开……技术娴熟的他们为我们作为沉浸式行业领导者的地位做出了贡献，让他们离开的决定真的非常艰难。”

Jaunt 通过一份声明向 Variety 表示，公司正在“重组公司，导致大部分员工离开。”不过该公司拒绝提供有关裁员人数或 VR 产品和服务的详细信息。Jaunt 明确表示，它将与现有客户合作。

该公司最近更换了 CEO，前业务发展副总裁 Mitzi Reaugh 取代前任主席 George Kliavkoff 的位置，后者加入了 MGM Resorts International。Jaunt 最近还收购了Personify 的 Teleport 系统，这是一个捕捉和传输物体或人物 3D 增强现实画面的软件平台。

Jaunt 成立于 2013 年，是许多早期的 360 度视频的幕后制作方。该公司还发布了一款名为 Jaunt One 的专业 VR 摄像机，以及一个带有大量 VR 视频库的应用程序。Jaunt 现在开始专注 AR 是有道理的，毕竟这是 Facebook、苹果、Google 和其他公司都在努力的领域。