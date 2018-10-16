华尔街提议 Uber 在 2019 年进行 IPO，估值或高达 1200 亿美元 新闻

据华尔街日报报道，知情人士透露，Uber 已经收到了华尔街银行的提议，银行对该公司的估值高达 1200 亿美元，其可能会在明年初进行首次公开募股。

这一数字几乎是 Uber 在两个月前的融资中估值的两倍，超过通用汽车、福特和克莱斯勒菲亚特的估值总和。

路透社此前报道称，Uber 首席执行官 Dara Khosrowshahi 曾表示，公司计划在明年进行 IPO，同时没有出售其自动驾驶汽车研发部门的计划。他当时表示，在 IPO 后，自动驾驶汽车研发部门将成为 Uber 的一部分。

Khosrowshahi 去年年底在纽约时报的 Dealbook 大会上表示，Uber 已经制定了上市时间表，预计将于 2019 年 IPO。

与此同时，Uber 计划在可持续交通领域投资 1000 万美元，作为该基金计划的一部分，Uber 将向致力于为公共道路和数据共享创建共享标准的非营利组织 SharedStreets 捐赠 25 万美元。该公司还计划从中拿出 100 万美元在纽约市宣传拥堵定价运动，并推广“让我们走向更可持续的未来”的政策。