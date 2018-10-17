比特大陆发布终端 AI 芯片，端云联手聚焦安防 新闻

10月17日，比特大陆正式发布终端人工智能芯片 BM1880，一同发布的还有基于云端人工智能芯片 BM1682 的算丰智能服务器 SA3、嵌入式 AI 迷你机 SE3、3D人脸识别智能终端以及基于 BM1880 的开发板、AI模块、算力棒等产品。

由云到端， 9个月迭代芯片产品

BM1682 芯片于 2018 年一季度量产发布，峰值算力达到 3TFlops，功耗为 30W，是比特大陆面向深度学习领域推出的第二代人工智能芯片，可脱离 X86 CPU 单独存在，支持客户二次开发，拥有单芯片八路H.264、H.265解码能力，支持视频图像后处理硬件加速，支持以太网、PCIE的多芯片互联，易于横向扩展；相比第一代拥有更高密度的特点，实际性能大幅提升。

基于BM1682芯片，比特大陆研发了深度学习加速卡 SC3、智能服务器 SA3、人脸识别服务器 SS3-C3和嵌入式AI迷你机SE3等，广泛应用于安防、互联网、园区等领域。

BM1880 芯片于 2018 年 7 月成功流片，是一款聚焦于边缘应用的深度学习推理人工智能芯片，可为 8 位整数运算提供1TOPS 算力，在 Winograd 卷积加速下，支持高达 2TOPS@INT8，特殊设计的 TPU 调度引擎能有效地为所有的张量处理器核心提供极高的带宽数据流。芯片内含 2MB 内存, 可以为性能优化和数据重用提供最佳的编程灵活性。同时，BM1880也为用户提供了强大的深层学习模型编译器和软件SDK开发包，Caffe、Tensorflow等主流深层学习框架可以轻松地移植到 BM1880 平台上，常见的 CNN/RNN/ DNN 等神经网络模型也均可运行。

BM1880芯片可以作为深度学习推理加速的协处理器，也可以作为主处理器从以太网接口或USB接口接收视频流、图片或其它数据，执行推理和其他计算机视觉任务；其它主机也可以发送视频流或图片数据给BM1880，BM1880做推理并将结果返回主机。

此外，官方还透露了下一代云端芯片BM1684的进展。BM1684预计在年底时推出，性能大幅提升，基于此芯片的服务器SA5支持视频结构化路数也将大幅提升，远超同类产品。

聚焦 AI + 安防

比特大陆算丰智能服务器SA3基于第二代人工智能芯片BM1682研发，其中SA3-23服务器为19英寸标准2U高度的高密度服务器，携带3个智能处理单元，每个单元含6颗BM1682。据介绍，SA3主要有以下几点优势：

第一：高性能 。SA3内部采用多个BM1682芯片的互联集群式架构，拥有低功耗的主控技术，提供集群管理、任务作业调度、负载均衡、视频图像API接口等服务，具备海量视频数据的并行计算能力，稳定、可靠、及时响应外界请求，具备可管理性。

。SA3内部采用多个BM1682芯片的互联集群式架构，拥有低功耗的主控技术，提供集群管理、任务作业调度、负载均衡、视频图像API接口等服务，具备海量视频数据的并行计算能力，稳定、可靠、及时响应外界请求，具备可管理性。 第二：高能效比 。基于BM1682的SA3服务器，相比传统厂商依靠GPU通用图形处理器而设计的服务器，具备更高的性能功耗比，使其在满足高性能视频分析的同时，降低了功耗，性能功耗比提升了2倍以上。

。基于BM1682的SA3服务器，相比传统厂商依靠GPU通用图形处理器而设计的服务器，具备更高的性能功耗比，使其在满足高性能视频分析的同时，降低了功耗，性能功耗比提升了2倍以上。 第三：高计算空间密度。智能服务器SA3在提供超强算力、降低整机功耗的同时，也大大降低了计算的空间密度。相比于行业算力相当的主流4U服务器，SA3所具有的2U高度，在实际的机房部署中占用更小的机柜空间，能让客户选择更灵活的部署方案，从而减少了在数据中心部署的总体拥有成本（TCO），达到为行业赋能的同时，降低使用成本。

值得一提的是，SA3视频结构化服务器（2U）能够支持的视频结构化路数达到90路，性能超过传统行业服务器（基于GPU）2.2倍；人脸识别方面性能达到传统服务器3倍（基于GPU）。

同时，比特大陆也在积极拓展智慧园区市场，用 AI 赋能园区场景。基于 BM1682 的嵌入式 AI 迷你机 SE3, 体积小巧，尺寸仅为 210mm*115mm*45mm，其单精度峰值运算力可达 3 TFLOPS，额定功耗为 60W，单台设备可支持4路动态或10路静态人脸识别，。

另外，比特大陆还推出了3D人脸识别智能终端，具有极高的安全级别，提供3D人脸识别、声纹识别、语音识别等多重系统级生物识别验证技术, 解决传统生物识别技术因误识率高、非活体攻击,及防伪能力不足而产生的安全性问题，也是业内业界首款支持多模混合型生物识别的3D人脸识别智能终端。

数款 AI 终端齐发

云端 AI 芯片之外，比特大陆也在积极拓展新的产品线，围绕终端 AI 芯片 BM1880，一次性推出了多款用于边缘计算的 AI 终端。

算丰边缘计算开发板专为各种需要强大深度学习能力的边缘计算应用而设计，利用其快速且完整的原型设计，可以迅速帮助开发者完成各种类型的应用程序开发。算丰边缘计算开发板内含 BM1880芯片，同时支持 Arduino 和 Rasperry Pi 的开发模块。开发人员可以利用现成的模块来开发领先的深度学习或机器视觉相关应用程序，包括人脸检测和识别、脸部表情分析、物体检测和识别、车牌识别、声纹识别等。

除此之外，比特大陆还设计了两款通过USB 界面、为各种边缘应用使用的AI模块和AI算力棒。两款产品均内含 BM1880芯片，通过USB接口，为传统产品增添 AI 功能，可应用于智慧工控机、机器人、工业计算机等产品上。

今年九月，比特大陆（BitMain）在港交所披露了招股说明书，中金公司（CICC）为独家保荐人。比特大陆上半年营收 28.45 亿美元，净利润 7.43 亿美元，同比增长近 8 倍。经调整 EBITDA 为 11.52 亿美元。

据悉，在安防方面，2018年比特大陆与福州市签署城市级战略合作协议，通过人工智能技术，助力福州的智慧城市、平安城市建设；此外在其他省市的安防与人工智能项目中，比特大陆产品也有陆续落地。

在园区方面，比特大陆提供的人脸识别解决方案连续为“中国海峡项目成果交易会”以及“第20届中国国际投资贸易洽谈会”等大型展会服务，服务多达 40 万人次。目前，比特大陆 AI+园区的产品与解决方案已经广泛应用于工厂、产业园、写字楼、新零售等多个场景，并与高端房地产公司密切合作。

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