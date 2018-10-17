Facebook 漏洞事件罚款或高达 16 亿美元；苹果回应”盗刷门“ 称数百名中国用户 AppleID 被盗 | 早 8 点档 新闻

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Facebook 漏洞事件罚款或高达 16 亿美元

据 CNBC 报道，约有 300 万欧洲用户受到 Facebook 安全漏洞的影响，个人信息被窃取。根据该规定，企业可能面临高达其全球年收入 4% 的罚款。对 Facebook 来说，罚款可能高达 16.3 亿美元。Facebook 在 2017 年的营收超过 406.5 亿美元。

这一安全漏洞预计将是对欧洲新的通用数据保护法规的首次重大考验。受影响的欧洲用户数量可能有助于确定对该公司的任何处罚的严重程度。根据 GDPR 的规定，处理欧洲人个人数据的公司必须严格遵守持有和保护这些信息的要求，并必须在 72 小时内向当局报告违规情况。

苹果回应”盗刷门”称数百名中国用户 AppleID 被盗

苹果公司周二表示，“少数”中国用户的 Apple ID 被盗，账户被盗用进行支付。

早些时候，CNBC 报道称，数百名中国用户的 Apple ID 被黑客入侵。黑客使用网络钓鱼诈骗对账户进行攻击。所谓钓鱼是指通过误导性的电子邮件或链接窃取信息的常见做法。受影响的用户并未在其帐户上启用双层身份验证。据知情人士向 CNBC 透露，在调查欺诈交易时，苹果并没有发现任何公司系统遭到破坏的迹象。

三星显示将投 88 亿美元砸 QD-OLED

据 DSCC 称，三星于 2019 年开始试产 QD-OLED ，月产能为 5000 片 8.5 代基板。如果开发成功，其计划在 2020 年将现有的液晶生产线（ SDC 的 8 代 L8-1 线）转换为 QD-OLED 生产。2019 至2021 年间，预计三星对其 QD-OLED 生产的投资将超过 88 亿美元（约 608 亿元人民币）。三星将在2020 年将产能翻番，并在 2021 年和 2022 年分别再增加 30000 片基板。

锤子回应解散分公司：整合技术人员

昨日，锤子成都分公司解散的消息被传出。一年前，锤子公司在成都注册新公司并拿到成都政府的 6 亿元投资。有网友猜测，是花光钱就走人了吗？对此，锤子昨天回应表示，成都总部的职能保持不变，只是对技术人员进行整合，北京、深圳、成都三地的人员为加强团队研发实力被统一整合而已。

2017 年 7 月，成都市政府向锤子投资6亿元，一半为股权投资，一半为债权投资。同时，罗永浩在成都成立了两家公司，一家为成都锤子科技集团有限公司，一家是的成都野望数码科技有限公司，两家公司都是北京锤子科技的分公司。

Lyft 明年 IPO 估值或超 150 亿

据《华尔街日报》报道，美国第二大网约车公司 Lyft ，已经为明年上半年 IPO 选定了承销商。摩根大通、瑞士信贷和 Jefferies 集团将一起领导此次发行，Lyft的估值有可能超过 151 亿美元。

本周，Lyft 公开了三季度盈利状况，收入由去年同期的 3 亿美元，上涨至 5.63 亿美元，但亏损也由去年同期的 1.95 亿美元，扩大至 2.54 亿美元。第三方分析机构 Second Measure 的数据显示，Lyft 目前市场份额达到 24% 。