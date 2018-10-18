无论你是否关注科技行业，相信都被戴森新出的 Airwrap 卷发棒的消息轰炸到视觉疲劳了吧，家里有矿的相关人士也纷纷将它放入了送礼清单中。不过，这款产品是否和宣传片中的效果一样好用仍存在争议，由于国内尚未铺货，只能从海淘的渠道获取，这就导致目前为止使用过的中文人群都属于少数派意见。

而在此之前的戴森 Airwrap 伦敦发布会，一位 Youtube UP 主对它的使用发表了一些困惑，其吐槽的点大致归结为三方面，一个是风嘴配件的风力太小无法满足宣传中多功能造型机的干发效果，想要靠它省钱的人都被骗了并不能使用（实际是她误解了官方未对它有过如此的定位）；第二是以往使用传统卷发棒大概需要 15 分钟左右，但现在用这款产品后使用一次平均要花多一倍的时间。第三，康达效应下的头发表面如果有碎断头发进入到机器内部，会不会造成机器长期使用后磨损，这么贵的东西却让人好没有安全感…..

对此，在发布会过后，动点科技采访了来自戴森实验室的工程师 Charlie Tatham。从参与研发到上手使用，她对于这些“意见”有什么样的说法来让更多消费者消除误解呢？

和你一样，我没想到面前这位看似模特的女生居然就是工程师小姐姐本人了，这位肤白腿长的英国姑娘，拥有英国 Coventry University 工程学专业学位，去年年初加入美发棒项目团队。 Charlie Tatham 一身的黑衣搭配一双高筒长靴，给人的感觉十分飒爽。面对这样一位工程师界的清流，我们逐步铺开了一些上述提到的话题。

真相一：到底能不能用它替代 Supersonic 吹风机，一份钱两种体验？

Charlie Tatham：Airwrap 它本身是一个多功能的造型装置，所以配件中包括一个风嘴的配件，它的长相跟戴森的风扇口很像。但需要注意的是和戴森风扇结构一样，其实这个风嘴吹出来的效果也是扩散风，因此它的吹干速度相对来说肯定不算那么快；第二点这款风嘴存在的目的也不是吹干，它本身就是负责把头发吹到微潮的一个状态便于打理。所以两者其实功能是完全不一样的，没有什么特别大的可比性。

真相二：到底多少时间能完成一次理想的卷发作业？

Charlie Tatham：我们很难去做一个具体的量化评估每个人要多少时间能做完理想化的造型，因为不同人头发的类型，想要的造型都很不一样，比如说头发的长短以及干湿度都是影响实际效率的变化因素。从工程师追求严谨科学的角度来说，不光是不同人种的头发的粗硬细软，甚至是受损头发和非受损的发质区别，对于我们的产品效果所需要的时间都各有不同，因此工程师真的没有办法能给出一个平均化的数字来告诉消费者。

来自戴森的内部工作人员在一旁补充道：“普通用户可能会和造型师存在实际操作上的差距，因为这是全新品类的东西，很多消费者刚拿到它会有一个上手过程，所以效率的快慢还是取决不同人使用经验的增长。官方教学的视频其实真的没有必要说一定要那么做。如果你比较懒想要一次性造型出比较多的发量，你可以用 30mm 的大造型筒，因为你的发量比较多就需要比一般情况下更多的作业时间，20 秒后确保所有头发都干透定型了再一键冷风，相应的还是要看你的熟练程度和具体想要的效果。”

真相三：是否会有头发进入机身损害马达本身，消费者需要什么后期维护？

Charlie Tatham：不会，因为我们使用的康达效应会在机器内部 6 个出风口的共同协作下产生效应，所有产生的头发都会被顺着风的作用方向被带出去，而不会进入马达内部，包括出风口的设计也是对外部物质全封闭的。只有握柄处的进风口是需要定期拿配套的刷子去做保养的。

值得注意的是，这款产品开发的周期其实非常长，在这个开发过程中有哪些挑战，以及这款产品有哪些妥协， Charlie Tatham 也给大家做了一点分享：“大家都知道这个产品的开发周期非常长，这足以彰显我们并不妥协任何缺陷的决心，不然的话，我们也不至于花费六年打造出这样一个产品。戴森不接受任何差于我们理想当中最完美状态的标准，我们不妥协。”

戴森的工作人员向动点科技透露道，其实在年初的时候 Airwrap 就一切就准备就绪只待发布了，但因为来自创始人 James Dayson 突然任性的一句“我们还可以更好”，所有已经布置妥当的宣传营销计划全部撤销，一直等到今天。

真相也确实如此，在发布会的现场，我们还了解到了一些细节——位于戴森的马来西亚研发中心里，工程师从一台早期的原型机开始打造这款热风美发造型器，在装置机的时候发现因为操作界面的设计存在问题导致与机身表面齐平的开关容易被误触发，所以就改为了按钮凸出的设计操作并用滑动开关取代了传统的两极式按钮方便操控；到了第三代的试验机上又从手柄的形状出发，优化了外观将圆形改为椭圆同时增添了手感，更重要是实现了更大的内部空间的可能；第四个版本则在人体工学上被赋予更大的平衡性，通过在机身内加入重力核心的配件来保持握持的稳定感，这样即使你在使用中以不同角度的姿势都能顺手；之后的机器中又将这些不断测试调整后的模块进行单独的测试，经历包括安全性、可卷绕程度、温控、气流均匀度、坠落强度这样的严苛考验。

在现场，戴森还展示了一个细节，工程师们甚至打造了全透明的装置利用烟雾的流动来检测各部件的运转是否有误差。也许，这些就是戴森在这台次时代造型机上精益求进的体现吧。