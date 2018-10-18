Kindle 新机亮相后的新系统也来了，现在加入了个性化阅读页面 新闻

昨天亚马逊宣布了旗下阅读器Kindle 全新第四代 Kindle Paperwhite（KPW4）的发布计划，售价分两档：8GB 版 998 元，32GB 版 1258 元。新型号替代了原有voyage的产品线并增加了更好的防水性和更轻更能装书，11 月 11 日正式发货。今天我们看到了软件方面的更新也给老用户们进一步的“交代”——加入了电量百分比的特性以及更多个性化界面的设计。

此次更新固件版本为 5.10.1.1，涵盖的 Kindle 设备型号比较广，可以说是人人有份，具体包括：

Kindle Oasis 2 (KO2)

Kindle Oasis (KO)

Kindle Voyage (KV)

558 入门版 Kindle (Kindle 8)

499 入门版 Kindle (Kindle 7)

Kindle Paperwhite 3 (KPW3)

Kindle Paperwhite 2 (KPW2)

本次软件更新包括一般性能改进和可滑动主页：在主页屏幕向上滑动可以看到附加的提示、建议和基于你阅读习惯的更多个性化服务。轻松个性化你的阅读：现在你可以把多项阅读设置如字体、粗体级别等保存为“主题”，并在“页面设置”菜单快速切换这些主题。显示电量百分比：可以显示剩余电量的百分比，增加工具栏的文字标签：为了更好地起到导航作用，工具栏的每一个图标都添加了文字标签。

一般 Kindle 在连接 WiFi 的状态下，收到亚马逊的升级推送后会自动升级到最新版本固件，无需手动干预，但时间不确定，少则两三天，多则一两周半个月。若着急的朋友朋友们等不及自动升级，也可以在此下载和自己的 Kindle 设备型号相对应的固件版本手动升级。