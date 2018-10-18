Tesseract：能把你的手机随时变成 90 寸全息大屏的 AR 眼镜有多酷炫？| 创业 VR & AR

初创公司报道

AR 市场逐渐低迷，这家来自印度的 AR 公司该如何注入新的生命力？

“ AR 市场已经不够火热了。”来自印度的公司 Tesseract 创始人 MrKshitj 在 2018 亚洲智能硬件总决赛的台上这么说。但结果却出其不意，Tesseract 凭借其独家研发的 AR 眼镜 Holoboard 获得 2018 亚洲智能硬件大赛的总冠军。

这看似“过时”的 AR 眼镜，是如何在 600 家参赛队伍中脱颖而出，获得评委青睐，最终拔得头筹的呢？

MrKshitj 在现场指出，AR 眼镜日渐不受待见的原因有三：一是大部分 AR 眼镜佩戴不舒适，容易眩晕；二是普遍价格昂贵，普通人负担不起；三是产品与内容分离，硬件厂家只注重硬件的开发而忽略了相应内容的匹配。“所以我们就专注于创造一种可扩展的合作式的 AR 平台，并且用于教育以及其他的领域，我们的产品就是 Holoboard。” MrKshitj 介绍。

据介绍，Holoboard 可与任何智能手机配合使用。 其通过使用智能手机的前置摄像头，手机内置的 3D 跟踪和绘图软件可以了解用户周围的环境，以便用户可以将全息图放置在任何想要的位置。该智能手机结合宽视野 90 度全息图，显得自然且栩栩如生。Holoboard 还附带了手动跟踪和场景理解附加模块，可以直接进行手动交互，并将数字内容与你周围的物理世界无缝融合。Holoboard 的目标是要所有人可以创造内容，并将增强现实的体验融入到日常生活中。MrKshitj 说：“ Holoboard 将全息图带到世界，只要你有图就可以体验，我们有宽角度的摄像头，让你多角度有混合世界的体验，可以将任何物体的数字化，非常有趣。”

也就是说，任何智能手机与 Holoboard AR 眼镜链接之后，便可将手机屏幕上的内容转化成 90 寸电视屏幕大小的全息视图。无论是玩游戏还是看电影，都可随时随地享受全息图带来的视觉体验。“在娱乐游戏领域，绝对是你以前体验不到的。Holoboard 可以从上一次观看的内容进行继续观看，玩游戏时完全是浸入式体验，随时与游戏角色互动。” MrKshitj 说道。

MrKshitj 介绍，Holoboard 还允许用户与同事协同工作，为亲人留言或与朋友一起玩游戏。使用该产品的 AR 云，所有全息体验都可以跨设备共享，并可记录与恢复用户使用的痕迹。“ Holoboard 支持实时的分享，这样可以与同事进行合作，可以与全球其他地方的人进行合作，是个无缝混合现实合作。“他强调。

“除了 VR 和 AR 的体验，我们真正最强的地方是软件。” MrKshitj 表示，比如专有 GPU 优化全局和局部跟踪、SLAM 算法与全息渲染、用于 VR 的专有 GPU 优化算法、E-货架光学与基于 SLAM 的内向外跟踪、用于全息显示和流媒体的电子光学设计、具有实时GPU 的多摄像机优化，用于 4K MR 流的计算机视觉算法等等。“我们用了超过 3 年时间来研究在增强现实位置跟踪，全息渲染和全息耳机与虚拟现实、体积和光场捕获与流媒体。”

据其介绍，Holoboard 是一款由印度完全独立研发的产品，目前共获得了 7 项专利证明，其中有 1 项美国专利证明，3 项国际专利证明和 3 项印度专利证明。

目前，Holoboard AR 眼镜针对不同的用户群体研发了三款产品，分别为低端混合现实、中端混合现实和高端混合现实眼镜，售价分别为 99、399、599 美金。低端 AR 眼镜主要针对用于 AR 游戏的个人消费者、教育机构、营销公司、设计工作室等。中端 AR 眼镜用于制造企业、物流企业、远程培训等。而高端 AR 眼镜则针对个人高端爱好者所研发。

据介绍，Holoboard AR 眼镜目前已销售两千多台设备，每月服务费为 90 美元。MrKshitj 介绍，Holoboard AR 眼镜重要应用领域是教育，其眼镜带上不会有眩晕感是其重要的竞争优势。另外，MrKshitj 表示，未来在汽车领域，Holoboard AR 眼镜也会做更多的尝试。前不久，捷豹等汽车应用了 Holoboard AR 眼镜让消费者体验汽车，而且可实现远程控制。

MrKshitj 作为研发Holoboard AR 眼镜 Tesseract 公司的创始人兼 CEO , 毕业于麻省理工学院，拥有 10 年计算机视觉、计算领域工作经验。他是麻省理工学院媒体实验室印度倡议的负责人并在计算领域拥有多项专利。其团队大多来自于麻省理工学院媒体实验室的成员。

AR 市场不是逐渐被人们遗忘，而是大家在等待一个真正融入日常生活的产品出现。MrKshitj 说：“我们在这个比较低迷的时期依然选择进入市场，我们希望能够为 AR 市场的发展带来巨大的牵引力。”