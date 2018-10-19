专星送将于10月22日正式进驻广州、深圳、成都等9大城市

早些时间和饿了么联合在北上推出专星送服务后，星巴克在今天宣布：专星送将于10月22日正式进驻广州、深圳、成都、杭州、天津、南京、武汉、宁波和苏州这九大城市，并且继续携手饿了么让更多用户体验品质如一的外送服务。另外，到今年年底，星巴克也将完成全国30个城市、超过2,000家门店的专星送落地计划。

不仅如此，星巴克在“第三空间”门店之外的另一个外送专用渠道——即与盒马共同打造的“外送星厨”也会于今天在上海和杭州启动试运营，首批试点“外送星厨”落户杭州阿里巴巴亲橙里和上海宝地两家盒马鲜生门店。作为另一个全新的创意模式，无论是申请专利的热杯盖设计、精心设计的拎袋封口贴、还是冷热分离的严苛配送，“外送星厨”的品质和服务都与星巴克门店保持同样的高标准。凭借盒马“最快30分钟送达”的配送承诺，“外送星厨”可覆盖盒马三公里生活区配送范围。

无论是个人独享、家庭聚餐，还是呼朋唤友去郊游野餐，各种场景需求皆可满足，“外送星厨”加持下的专星送将在新零售时代为用户开创更多精彩生活。值得期待的是，在不远的将来，顾客还可以一边在盒马鲜生店内挑选美食，一边随时下单，或行或坐，购物过程中一杯有温度的咖啡就会直接送到手中。