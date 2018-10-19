马化腾证实腾讯正在研发车载微信，包含小程序自动支付油钱等功能

现如今中国的智能手机用户时时刻刻都离不开微信，那么如何让用户在开车的时候也能安全地使用微信，这已经成为腾讯关注以及正在着手解决的问题。在日前举办的世界智能网联汽车大会上，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾确认，腾讯正在研发车载微信，但他同时透露在设计阶段出于安全方面的考虑，于是推迟了发布计划。

马化腾称，腾讯考虑采用全语音交互的模式收发微信消息，车载微信也可以与车载硬件结合，通过方向盘按键就能安全地收发消息。此外，你还可以知道对方的车在什么位置，而为了安全驾驶，语音交互还能协助进行地图导航设置。

至于微信小程序方面，马化腾表示小程序将获得全新的应用。比如，可以直接通过语音发起导航；在油量不足时，小程序会自动提醒加油，并设置好导航路线，而进入加油站后，无需下车，加油小程序就能自动完成加油服务和进行支付；接近目的地时，可通过语音操控小程序在景区订票，以及预订停车位。

自动驾驶方面，马化腾提到腾讯向车企开放了自动驾驶核心技术平台，包括高精度地图、模拟仿真、数据服务三大平台。

最后对于车联网系统安全和信息安全问题，马化腾介绍，近两年来，腾讯在车联网安全领域进行了探索。腾讯在安全领域有七大实验室，其中科恩安全实验室此前就发现了特斯拉和宝马网联汽车的多个高危安全漏洞，团队依照国际通行的协作模式，向两家车企报告了漏洞，并协助修复，第一时间保障了用户的安全。

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