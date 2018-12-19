Snap 硬件部门频繁更换负责人，半年先后上台 3 任 新闻

Snap 的秘密硬件部门——SnapLab——负责智能眼镜 Spectacles的研发，在过去半年内换了 3 次负责人。据 Recode 报道，Steen Strand 将于明年 2 月接替现任硬件开发副总裁 Sahil Sharma 的职务。

根据 Snap 发言人的说法，于今年 7 月上任的 Sharma 即将离职，其前任为 Mark Randall。

Strand 在几个月前加入 Snap，此前在其联合创办的 Icon Aircraft——一家制造私人水上飞机的公司——工作了十多年。

自从智能眼镜 Spectacles 于 2016 年末首次亮相以来，Snap 硬件部门的营业额一直相当可观。Strand 将是自去年 9 月以来的第 4 位管理该团队的人物。如此频繁的人事变动，对于营业额如此之大的团队而言绝对不是一个好兆头。

另外之前有报道称，Snap 曾研发过一款无人机，该公司同时正在招聘负责无人机制造的人员，并领导硬件团队。对此，Snap 发言人回应道，“不是的，现在还不是时候。”

Snap 今年过得并不是太顺利。今年 1 月，该公司产品副总裁 Tom Conrad 离职。而在今年 3 月，Snap 进行了两轮裁员，涉及约 200 名员工。上个月，为 Snap 效力 4 年多的内容副总裁 Nick Bell 确认了离职的消息。