小熊尼奥：玩转 AR，用科技和动漫 IP 为孩子打造“活”的百科全书 | 创业

拿到过 3.5 亿融资的小熊尼奥，如何一步步将“智能教育+AR”落地？

从布娃娃到小汽车到乐高，长久以来儿童实体玩具围绕这几类单品盘旋打转，让这一市场显得有些单薄缺乏想象力。如果能够让图画中的小动物“活”起来，让地球仪上的建筑“站立”起来，与孩子们互动交流，该是多么有趣的事情，央数文化的创始人熊剑明也这么想。

成立于 2009 年的央数文化，在儿童智能教育领域致力于用科技为孩子创造与众不同的玩具和内容产出。2012 年，在 AR、VR 还没有被大众认识，甚至智能手机还没有流行起来的时候，熊剑明想到将 AR/VR 技术与儿童玩具和教育结合起来。“在玩具或者说教具这个市场上，AR 与其结合的空间非常大。在国外 AR 玩具已经发展得很快了，在国内几乎还没有人做，我觉得这是一个儿童玩具未来的发展方向。”熊剑明说道。

与此同时，跟 AR 产品同步打磨的还有“小熊尼奥” IP ，由熊剑明亲自负责，IP 战略打开了另一个商业化的想象空间。小熊尼奥品牌创立于 2012 年，专注于 2-10 岁儿童互动智能产品的开发于销售。通过利用 AR 技术，创造出寓教于乐的新型启蒙益智玩具，为孩子带来全新的学习和互动体验。

在早期 PC 端时代，小熊尼奥打造的第一款产品是一个叫“梦境盒子“的硬件产品，这是专为教育机构设计的教学互动产品。它只需要与电脑和教室中大屏幕相连，学生们就可以与屏幕中的影像进行一些互动，这一新奇的产品很快就受到了众多教育机构和孩子们的推崇和喜爱。

2014 年，小熊尼奥推出的“口袋动物园”，该产品应用了 AR+3D 实时渲染技术，孩子只需要通过智能手机或平板电脑的一个 APP，就能与画有小动物的卡片相配合，应用 AR 技术将动物“活”了，并在屏幕上与小动物交互。熊剑明介绍，2015 年，该产品 3 个月卖出 150 万套，收入超过 1 亿现金。口袋动物园的成功，资本和跟进者的涌入，在资本的助力之下，小熊尼奥陆续推出了“神笔立体画”、“口袋交通”、“神奇立体识字卡片”、“ AR 地球仪”、“ AR 识汉字”、“ AR 爬爬垫”等产品。

2015 年，小熊尼奥推出“神笔立体画”绘本系列。孩子在给绘本涂上颜色后，通过智能设备的一个 APP，就能将平面的 2D 图案变成 3D 动画。当涂上不同颜色的时候，3D 动画也会相应变化。该系列还与“熊出没”、“猪猪侠”、“大头儿子小头爸爸”等 IP 合作，推出了相应 IP 的 AR 绘本产品。

其中，AR 地球仪是目前央数文化卖得最好的产品之一，在 AR 技术的呈现形式下，小朋友在地球仪上看到的景象“别有洞天”。在“人类文明”主题的建筑模式下，当小朋友把地球仪转到不同角度时，相应地在 iPad 上可以看到各国著名的建筑一栋栋从地球表面拔地而起。在“远古地球”主题的恐龙帝国模式下，1 亿 6 千万年前生长在不同地理环境中的天上飞的、地上跑的恐龙一一展现。“神秘宇宙”主题下的地心探险模式可以看到地球内部的神秘结构。

此外，央数文化将通过一个全新的品牌、一款全新的产品“ MAGNEO 照照乐”，为孩子们打造一个专属于他们的“硬件+内容” AR 智能教育生态。2016 年发布的 MAGNEO 照照乐是一款专为儿童设计的 AR 握持式圆形触控屏电脑，拥有 92mm 直径的圆形触控屏，据悉这项设计已获得多项国内外大奖荣誉。

据介绍，照照乐可配合小熊尼奥旗下口袋动物园和 AR 地球仪等产品使用。另外，其预装的“万物识别功能”集成了一套先进的图像识别系统，囊括了超过五千万的图像库，可以正确地检测识别大量如各类物体、人脸、文字等物品。

熊剑明表示，对 MAGNEO 照照乐在行业里定位，他希望其能成为一个平台级的产品，成为“硬件+内容” AR 智能教育生态的核心流量入口。因此，他非常希望有更多人加入到内容开发的领域中，不论是通过突破性创新、IP 合作或模仿迭代，为 AR 智能教育积累更多优质内容。

对于未来，熊剑明表示将在立足于 AR、VR 技术的基础上，着重打造以“小熊尼奥” IP 为核心的内容开发，他认为“目前学龄前儿童的 IP 内容比较匮乏，小猪佩奇，小飞侠，巧虎等都是比较老的品牌，结合 AR，以及优质内容的产出，小熊尼奥是具有很大优势。“

据了解，小熊尼奥品牌拥有“小熊尼奥”这一 IP 的自主知识产权，至今已发布了 1 季共 52 集的动画片《小熊尼奥之梦境小镇》。动画片在卡酷少儿等卫视、以及优酷、腾讯、爱奇艺等平台均播放，全网已超过 1 亿次播放。“小熊尼奥英语版即将通过亚马逊影视平台登陆 200 多个国家。”熊剑明补充道。他表示，未来将围绕小熊尼奥故事打造精品舞台剧、主题乐园等，比如每年研发一部“小熊尼奥“舞台剧，用4 年时间打造”小熊尼奥“儿童剧系列品牌，比照动画 TV 及电影，内容循环，全球巡演等。除此之外，小熊尼奥 IP 还会进行跨领域合作，据介绍，小熊尼奥已与携程旗下天海游轮、同程旅游等打造了亲子游轮专线。同时，熊健明透露，小熊尼奥 IP 的 AR 游戏也在测试中。

IP 的打造相较于产品制造的流水化生产是一个较慢的过程，需要时间的积累和沉淀，更需要资金的支持和补给。一方面，只有依托于具体的商业化产品，IP 形象才能触及更多用户，实现长久运营，另一方面，纵使 IP 形象各异，形式多样，但都会以变现作为最终的落脚点。对于盈利方式，熊剑明表示小熊尼奥有明确的盈利方向，目前主要来源于课程的售卖，同时针对与 2B 和 2C 端的用户。在未来，IP除了用于早教产品和动画、电影之外，还可以渗透到玩具、礼品等儿童用品，动漫剧、舞台剧，各种在线游戏，幼儿园的教材教具、影视作品立体画册等方面，从而实现产品、内容和 IP 的三方联动。

熊剑明表示，央数文化未来将分成几条业务线，将动漫 IP 小熊尼奥与硬件产品分开来运营。据了解，央数文化在 2014 年获得了六禾创投天使轮投资；2015 年获得了 1.2 亿人民币的A轮投资，投资人包括六禾创投以及纪源资本、高通、中兴创合等机构；2016 年 10 月，公司宣布完成 2.3 亿元 B 轮融资，由尚珹资本领投，纪源资本、高通、华西集团等跟投。