淘宝与哔哩哔哩达成战略合作，将打造线上线下内容、商品、用户生态

哔哩哔哩（B 站）与淘宝日前共同宣布在内容电商以及 B 站自有 IP 的商业化运营方面达成战略合作。根据协议内容，双方将依托各自资源优势，在 UP 主内容电商以及 B 站自有 IP 商业化运营等方面开展广泛合作，更好地打造贯穿线上线下的内容、商品、用户的生态体系。

具体来说，双方将支持 B 站的签约 UP 主建立认证的淘宝达人账户，通过个性化推荐、内容运营等多种形式，推动内容传播与商业收益的良性互动，挖掘并提高 UP 主的商业价值。同时，在 B 站自有 IP 的商业化方面，双方将打通从前台业务场景到商品开发的商业化链路。此外，淘宝也将为 B 站提供多方面的电商服务支持，以确保更加高效、便捷的用户体验。

对于此次合作，哔哩哔哩董事长兼 CEO 陈睿表示，随着 Z 世代（90-00后）的时代开启，坚信未来中国会成为全球最大的文化娱乐消费市场。相信通过双方的合作，能进一步帮助 UP 主提升创作收益，更好地激发其创意和潜能，从而建立一个良性的创作者生态系统。

目前 B 站拥有近亿月活以及 7000 多个垂直兴趣圈层，超过 82% 的用户都是 Z 世代，大约每四个中国年轻人中就有一位是 B 站的活跃用户。在今年第三季度，B 站月均活跃 UP 主数量超过 57 万，同比增长 130%，由 UP 主创作的高质量视频（PUGV）占据平台整体播放量的 89%。

淘宝则拥有很大活力的年轻消费群体和成熟的“内容+电商”模式。当前淘宝拥有 6 亿消费者，正快速向更广泛、更年轻的年龄层渗透。早在 2015 年，淘宝就开始搭建面向内容创业者的服务体系。目前淘宝上包括二次元在内的注册达人已超过 160 万，过去一年从淘宝平台获得了超过 30 亿元的佣金收入。

同时，淘宝在国内率先推动建立了淘宝二次元跨界平台，构建了从设计、授权到生产的完整产业链，让二次元 IP 与更多淘宝商家对接，孵化出众多二次元 IP 衍生品，并形成特色市场，吸引了大量粉丝社群。据不完全统计，淘宝上泛二次元人群已经过亿，其中有近千万活跃的核心二次元用户。

阿里巴巴集团副总裁、淘宝总裁蒋凡表示，“随着淘宝与各 IP 方、内容生产方不断深入的跨界联动，二次元产业在淘宝平台已释放出强大的潜力。我们看到，过亿泛二次元淘宝用户中超 5 成属于 95 后和 00 后，这些年轻人的热情也带动了全链路商业生态在淘宝的形成。”