更美APP发布报告：中国正规医美市场规模4953亿，审美不再热衷“网红脸”

2018年12月20日消息，日前国内最大的医疗美容与健康服务平台更美APP发布了《2018中国医美行业白皮书》。该报告根据后台3600万用户、电商大数据及8000多家医美机构的数据调研制作，描绘了2018年中国医美行业现状和最新的医美消费趋势。

数据：年增长20%～30%，今年正规医美市场规模4953亿

整体来看，2018年中国正规医美市场规模高达4953亿元，2016年、2017年、2018年增长率维持在20%～30%。消费者方面，中国约2200万人进行医美消费，00后，95后步入整形大军，占比持续增长。

地区方面，大部分省份医美机构数以超10%的年增长率，国内医美最为发达的省份分别是：广东，北京，浙江，四川，上海，湖北，江苏，河南，山东，辽宁。其中广东省以868个机构数夺得医美机构数量最多省份桂冠，并且以高达22.87%增长率位居医美机构数增长率第一。广东省的惠州、东莞、佛山多个城市上榜全国医美机构增速最快的十大城市。广东的医美供给端实力和潜力可见一斑。其他供给端增速快的城市还包括杭州、苏州、成都、海口、三亚等。

在医美需求量方面，北京，广州，上海三大城市订单量继续前三。医美需求最多的十城中，最高客单价当属北京4800元，郑州客单价4095元位居最末，首都人民变美最贵，郑州人民变美最省钱。

人群：90后、95后、00后成为整形主力

更美白皮书显示，2018年有2200万中国人进行了医美消费，医美用户平均每人年医美消费金额为2.2万元。其中一线，新一线城市消费者共占比58.7%，为消费主力军。二线、三线城市医美用户仅占一线、新一线的一半。

根据ISAPS（国际美容整形外科协会），中国目前的整形渗透率为2%（，如果中国达到美国、巴西等发达国家平均10%渗透率，未来中国会有上亿人消费医美。

报告还显示， 28岁以下医美用户占比54%，这标志着90后、95后、00后成为整形主力。00、95后分别以占比8%，15%步入整形大军，玻尿酸、光子嫩肤、双眼皮等成为她们爱选的入门项目。

在男女比例方面，男性医美用户占比达15%，相当于每100个整形用户里有15位男性，男性用户市场具有发展潜力。

趋势：审美多元化，李小璐则成负面案例

整形审美从模仿明星的单一型审美向保留个人特色的多元化审美发展。白皮书指出，2010年至2016年流行网红脸，偏芭比娃娃公主风，例如baby。这一阶段，整形审美都比较单一。2016年开始，国人审美开始变得多元化，发展至今日，精灵脸、高级脸、处女脸、鲶鱼脸、厌世脸、超模脸等百花齐放，人们更能欣赏有个人特色的美。整形用户也更趋向于在个人的特点和基础上进行调整，而不是单纯按照明星网红模板。

相比于80、90后拿着明星照片去整形，95后更喜欢先查阅相关医美APP上的资料，研究美学并对自身风格特点进行分析，再选择最合适自己的项目进行变美调整。95后票选出的变美榜样是秦岚，李小璐则不幸成为变美路上的负面案例。她们认为前者变美懂得保留个人特色，而后者不懂规划。

此外，2018年订单量最多的十大医美项目为玻尿酸注射，肉毒素注射，双眼皮，鼻部综合，光子嫩肤，自体脂肪填充，超声刀，激光脱毛，吸脂，水光针美肤。

题图来自更美 APP