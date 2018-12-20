大疆发布“御”Mavic 2 行业双光版 新闻

总部位于深圳的无人机厂商大疆创新（DJI）今天正式发布 “御”Mavic 2 行业双光版。大疆表示，这款产品搭载了大疆创新目前体积最小的三轴机械增稳双光热成像云台相机，与一系列扩展配件组合，可以在快速搜救和即时巡检中发挥重要作用，例如在城市消防应用中，可以提前到达复杂环境中的地点，并快速定位浓烟中需要救援的人员。

大疆创新高级总监谢阗地表示：“热成像相机可以提供肉眼无法感知的温度数据帮助现场快速分析与决策，当大疆创新和 FLIR 于 2015 年首次推出 XT 热成像相机时，我们便开启了无人机探测应用新领域。”

“御”Mavic 2 行业双光版依旧沿用大疆创新“御”Mavic 2 系列无人机的紧凑身形设计，三轴增稳云台集成了 FLIR 热成像传感器和 4K 高清传感器。小巧云台可感知 -10℃ 到 400℃ 的动态范围，可见光相机可拍摄 4K/1080p 视频，1200 万像素静态照片。一次飞行解决两次作业任务，让作业效率提到实质提升。

“御”Mavic 2 行业双光版拥有强大机器性能，在智能功能上，提供了多种选择，充分释放数据价值。用户可通过 DJI Pilot app 根据实际需求选择显示模式。3 种显示模式（可见光模式、融合模式、红外模式）可灵活调动，快速上手。智能功能模式包括点测温、区域测温、显示等温线等。多样化智能模式，可满足不同的作业需求，让实际操作更加轻松、方便。

“御”Mavic 2 行业双光版兼容“御”Mavic 2 行业版的全部专用配件——探照灯、喊话器、夜航灯，配置了热成像传感器的“御”Mavic 2 行业双光版在为用户实现远程空中信息传输的同时，也将无人机拓展成为从空中移动成像工具之外的高效任务处理工具，可有效帮助用户拓展更多应用场景，精准完成作业。

“御”Mavic 2 行业双光版的续航时间可达 31 分钟，最大时速可达 72 公里，并采用 FOC 推进电机与高效螺旋桨，实现更安静、更高效的飞行操作。同时，配置特定的自加热电池，让飞行器在低至 -10℃ 的环境下仍可安全飞行。“御”Mavic 2 行业双光版内置 ADS-B 接收器，通过 AirSense 系统，用户可在 DJI Pilot app 中获取附近民航飞机的实时位置提醒，为用户提供飞行安全性保障，全面提升复杂飞行环境和特殊区域内的作业安全性。同时最新高清数字图传系统 OcuSync 2.0，可在 8 公里范围内实现 1080p 全高清图传，高清图传系统同时支持 2.4/5.8GHz 双频通信自动切换，可在飞行中实时调整至最佳信道。即使在城市地区等高电磁干扰环境下，OcuSync 2.0 系统也能帮助飞行器和遥控器之间提供稳定的连接，显著提升飞行器在复杂环境下的抗干扰能力。

“御”Mavic 2 行业双光版的安全不仅体现在飞行稳定上。且其密码保护功能，可有效保护无人机飞行期间获取的照片、视频、飞行日志和敏感飞行数据的完整性与安全性。即使飞行器不慎遗失，机内存储的数据仍处在数据安全保护环境内，避免了敏感信息泄漏。对数据安全有更高需求的用户，可设置无人机的本地数据模式，隔离切断外部网络与 DJI Pilot app 的通信，进一步确保飞行器内数据的安全性。

继“御”Mavic 2 行业版发布后又一款双光版发布，在追求技术和完善产品的前提下，探索基于用户需求，以市场需求为导向，打破技术、产品、场景的边界，三者相融合，可以更好地满足企业客户的需求，帮助其重塑生产力。“御”Mavic 2 行业双光版 1 分钟内即可起飞，部署现场，多维度的进行作业现场情况分析，从而提高用户作业响应速度和情况分析的全面性，为救援提供更多信息指标。

大疆行业应用在保持产品性能及技术基础的情况下，针对行业需求基于用户的场景出发，把技术、产品、业务真正的结合到一起，有效推进技术、产品商业化落地，同时提供多元化的服务，真正解决用户痛点，满足其需求，从根本上解决行业应用的痛点。

“御”Mavic 2 行业双光版的官方指导价格为 19999 元，其中包括1架飞行器，1 个遥控器，1块自加热电池，3 个专业配件和 1 个安全箱等配件。

用户还可以选购全能配件包，包含 2 块自加热电池、1 个充电管家、1 个车载充电器、1 个 USB 充电转换器、2 套备用桨叶以及单肩背包，配件包售价 2799 元。即日起，用户可通过大疆行业应用全球授权分销商进行购买。