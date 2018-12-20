法院对 ofo 和戴威作出限制消费令，无法买房买车及旅游 新闻

根据中国执行信息公开网披露的信息，12 月 4 日，法院对东峡大通（北京）管理咨询有限公司作出了“限制消费令”，限制该公司及其法定代表人、主要负责人戴威不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。

具体限制包括该公司和戴威不得乘坐飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位的交通工具；不得在星级宾馆、酒店、夜总会、高尔夫等场合消费；不得买房买车旅游；子女不得就读高收费私立学校等。

ofo 此前发布了退押金政策提醒公告，表示从 2018 年 12 月 18 日起，凡在 app 内提交线上申请退押金的用户，后台系统会根据申请提交的顺序进行相关信息审核与收集，核实完毕后用户将进入退押金序列，ofo 将按顺序退款。

因为欠款，ofo 日前被众多供应商告上法庭，包括嘉里大通物流有限公司上海分公司、百世物流、德邦物流、上海凤凰等公司，每家公司涉及的金额在数万元至数千万元不等。

中国执行信息公开网是中国最高人民法院建设的司法公开三大平台之一，公布全国法院失信被执行人名单信息。类似网站还有“信用中国”，该网站曾公示首批限制乘坐火车、飞机名单，当时乐视控股集团创始人、前董事长、首席执行官贾跃亭也在其中。