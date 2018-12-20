vivo NEX 双屏版上手玩： 除了哄女朋友，可应用分身的它还能怎么玩 ？

What is NEX？What is future？自 NEX 系列手机带着机械伸缩相机推出后，vivo 向自己发出了这样的疑问，并通过前不久发布的新机 vivo NEX 双屏版给出了“继承者是它”的答案。那这款手机的答卷交得咋样，表现到底如何呢？近日，本站记者拿到了这款手机，并给大家带来了今天的上手体验。

外观

和初代 NEX 相比，新款正面的 6.39 吋 FHD+ 屏幕稍稍缩小了一点尺寸，所以机身的长宽也有相应缩减。不过厚度倒是上升至 8.09mm（比前代 NEX 厚 0.11mm），手机的重量则是 199.2g，可见升降结构换成双屏后并未对其规格尺寸产生多大的影响。

风格上，vivo NEX 双屏版可以说给今年乏善可陈的设计语言带来了一些惊喜——其背后 5.49 吋 FHD 屏幕上侧装扮了能用来通知信息和补光的“星环”，它实际上其实是一圈基于 24.6mm 直径、0.5mm 薄玻璃和 LED 闪灯。

另外，如今旗舰机上越来越少的 3.5mm 耳机孔也在这款激进的产品上面得到了保留。

黑科技让黑夜不是问题

作为年度推出的产品，NEX 双屏版和 X23 一样搭载的是高通骁龙 845 芯片，而且搭配了第五代光电屏幕指纹系统，它可以将解锁时间缩短到 0.29 秒，之前我们在 X23 的评测中已经重点谈论过其第四代光学屏幕指纹解锁方案的日渐精湛，有趣的是这次双屏设计的它还联合高通在 CPU 中开发了指纹识别专区。背面使用了人脸识别，晚上也可以识别。

在 NEX 双屏版背面，顶端新增加了夜视摄像头以提升暗环境视频成像的清晰度与亮度，甚至在光照度 5lux 以下的超暗环境，也可以拍出东西来，比如下面的样张。

除此之外，1200 万双核像素主摄（OIS）+ 200 万像素夜视摄像头+TOF 3D 立体摄像头，支持自动对焦。所以 vivo 的旗舰机现在也用上三摄系统了。

双屏互动

如各位所期待，这次 NEX 双屏版最大的亮点是可以实现分屏多任务功能，比如手机支付，支付二维码放在手机背面就行了。下面就几大使用场景一一展现：

作为一个游戏玩家，这次你可有福了，当你在玩《绝地求生》时候，就可通过背后屏临时替代的虚拟按键唤醒类似手柄 LR 扳机键的效果，四根手指同时操作可以让你体验一回职业玩家的手速。当然，这样额外的触控操作离不开游戏厂商的适配支持，据官方确认，目前 vivo 游戏空间中的横屏游戏已经全部适配，所以不用太担心。



还有一个比较暖心的功能是 Magic Case 随心显示功能，它的大概意图就是可以将想要显示的图片或文字到背面屏幕去。女朋友生气了，你不好意思直接过去哄，你可以在手机背板上显示文字给她看。有点像是我站之前评测过的魅族 Pro 7 的画屏，只不过这次显示的力度更大，也许哄女朋友的效果更好，要不你来试试看？

另外为了凸显双屏幕的特性，系统中也加入了双面多任务、待机自定义图案显示等功能。在操作上，当你面对正面屏幕，通过左右两侧物理键就可以互相切换，比如开启一个应用，按物理键则切换到另一个屏幕上开启新的任务。

vivo NEX 双屏版正面和背面的 AMOLED 屏幕上方都加进了听筒，这样一来无论用哪一面你都能第一时间接起电话。

自拍不用求人，不用想你也能猜到这个功能的妙处，当你拍照时难免找人帮忙，如果碰上直男构图就不忍直视了，现在当你找人拍自己时，可以根据 vivo NEX 双屏版背面的即时画面，告诉对方喜欢的拍摄角度，早先第一款量产柔性屏手机柔宇科技也想到过这样的点子。当然，很多额外的双面体验还需要用户自己去挖掘。

应用分身

应用分身也是这款手机值得一提的功能，很多人苦于因两个微信配备了两个手机，而 vivo NEX 双屏版的应用分身可以将微信应用“复制”出来，以便你使用另一个账号，并且和原账号共存（如上图）。

总结

当 NEX 的两代手机摆在眼前，或许会出现一个选择的难题，是追求升降镜头的机械朋克风还是科技感溢出屏幕的双屏版手机呢？

笔者认为，NEX 升降版或许更适合有极客精神的男性用户，但想要吸引小姐姐们，可能还是需要双屏版所加持的自拍功能和外观上的显著进化，从这两点来说，NEX 双屏版的优势显而易见——正如前文提到的，在双屏帮拍的模式下可以让被拍摄者直接通过背面屏幕实时看到自己被拍的姿态，这更容易让小姐姐们在朋友圈里显得明媚动人。另外，“星环”则是存在小小争议的一个地方，当笔者拿到这款手机时，周围的同事有的会认为熄屏状态的“星环”会影响整体的美感，而当“星环”亮起则显得很酷，对于后者，小姐姐们可能会更认同一些。

vivo NEX 双屏版只准备了一个版本，容量是 128GB，售价为 4998 元。目前已在中国大陆开放预订，12 月 29 日发货，限时预定还会加赠一个Q25 蓝牙耳机。想要双面玩法的你，这款新手机会是你的菜吗？

注：图片除了有本站水印及拍摄、截图样张外，其余均为官方素材