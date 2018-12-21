消息称阿里巴巴 50 亿美元出售优酷，官方回应：扯淡！ 新闻

据时间财经报道，有消息称，今日头条母公司字节跳动正在与阿里巴巴洽谈收购优酷和阿里音乐相关业务。报道援引了“重要知情人士”透露的消息称，目前双方的确在沟通，洽购金额高达 50 亿美元。字节跳动方面，由企业发展高级副总裁柳甄负责此事。

报道指出，优酷和阿里音乐作为重要组成部分的阿里大文娱是阿里巴巴集团作为生产力武器培植的业务，但在 2018 年底面临分崩的可能。

针对这一消息，动点科技已经分别向阿里巴巴和今日头条的公关求证，但目前尚未得到回应。

不过阿里巴巴和优酷官方微博的回应比较直截了当：“扯淡！”

阿里音乐诞生于 2015 年阿里巴巴将旗下的虾米音乐和天天动听的合并，当时虾米音乐用户数超 2000 万，天天动听用户数超 2 亿。后来天天动听更名为“阿里星球”，转型覆盖音乐制作到消费的泛娱乐交易平台。

阿里巴巴在 2015 年向优酷发起收购邀约，当时优酷已经将竞争对手土豆网收购，成立了“优酷土豆”，2015 年 8 月，优酷土豆更名为“合一集团”，2016 年 4 月，合一集团宣布与阿里巴巴集团完成合并交易，正式成为阿里旗下全资子公司。

12 月 21 日 23:01 更新：原文补充阿里巴巴和优酷官方微博回应。

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