胡玮玮辞去摩拜 CEO 一职,由公司总裁刘禹接任 新闻

12 月 23 日上午消息,摩拜今日发布内部信称,胡玮炜因个人原因辞去摩拜单车 CEO 职位,由公司总裁刘禹接任 CEO 一职。此前,已有消息摩拜股东工商变更,王兴成为最大股东。

胡玮炜在内部信中表示,自己完成了阶段性的使命,而对于共享单车的未来,胡玮玮表示,她认为没有外界评价的悲观,而是刚刚开始。据悉,胡玮炜卸任 CEO 之后,摩拜原先的创始团队已基本退出。不过胡玮炜在内部信中表示:“在这里我必须说明,并没有‘宫斗’,没有不和,也没有任何组织的纠葛(让媒体失望了)。”

以下为摩拜内部信:

亲爱的mobikers:

在美团收购摩拜 8 个月的时间里,我完成了阶段性的使命,把摩拜平稳的交接给了刘禹。今天跟大家宣布,我将不再任摩拜单车的 CEO ,由刘禹接任摩拜 CEO 一职。

毋庸置疑,作为一个创始人,摩拜就像自己的孩子一样的爱,但是大家也都能明白,最好的爱不是去捆绑在自己身上,而是在合适的时间放手让其更快的成长,我想现在就是我放手的最好时机。我们之前一直强调 mobike love,那么 mobike love 到底是什么呢?我想这不仅仅是因为 love 摩拜的酷,科技和创新,也不仅仅是爱摩拜给城市带来的变化,而是要拼尽全力让摩拜越来越好。

回顾过去,业界对共享单车从高调捧红,到开始唱衰,但是这些并不重要,重要的是,我们停止了激进的扩张,真正回到本质去思考问题。我们把绝大部分精力放在修炼基本功,更加重视用户体验,和对资产盘点,运营,维护的有效性。从这 8 个月的数字上看,我们大规模的削减了成本,也大大的提升了收入和订单数。但是这还远远,远远不够,接下去摩拜需要进行更加彻底的“基本功”修炼,这是非常艰巨的任务,也是相对“冷酷”的任务,需要大家一起努力,上下同心才能达到最好的效果。我希望大家要非常清晰地意识到,对于一个组织,不进步就会死亡。

关于摩拜,和共享单车的未来,我想没有最初我们认知的那么简单,也不应该像如今外界的很多评价那么悲观,在我看来,这才刚刚开始。20 年后,即便有了无人驾驶,甚至没有了手机,自行车的共享出行仍然是被需要的,所以摩拜每个人至少要站在一个 3-5 年的周期上来看这件事情,长期有耐心,持续地把基本功做好,并且更好地融入到美团的大组织里去。对于美团,摩拜正在积极拥抱,心怀感恩,这样才能协同成一个更强的有机体。

要和大家说再见,但我是心怀希望的,美团是一个非常科学,客观的大家庭,非常多值得学习的方法论,我相信摩拜将会越来越好。而我认为出行行业的变革还仅仅是一个萌芽阶段,未来还大有可为,所以我仍然会在这个领域里面,投入我的时间和精力去创业,这本来就是一个缓慢,需要耐心的领域。

感谢大家,感谢摩拜,也感谢美团,太多的感谢在心里,也感谢自己。谢谢,再见。

在这里我必须说明,并没有“宫斗”,没有不和,也没有任何组织的纠葛(让媒体失望了)。

胡玮炜

PS:The best journey answers the question that in the beginning you didn’t even think to ask。——《180 Degrees South》