胡玮玮辞去摩拜 CEO 一职，由公司总裁刘禹接任 新闻

12 月 23 日上午消息，摩拜今日发布内部信称，胡玮炜因个人原因辞去摩拜单车 CEO 职位，由公司总裁刘禹接任 CEO 一职。此前，已有消息摩拜股东工商变更，王兴成为最大股东。

胡玮炜在内部信中表示，自己完成了阶段性的使命，而对于共享单车的未来，胡玮玮表示，她认为没有外界评价的悲观，而是刚刚开始。据悉，胡玮炜卸任 CEO 之后，摩拜原先的创始团队已基本退出。不过胡玮炜在内部信中表示：“在这里我必须说明，并没有‘宫斗’，没有不和，也没有任何组织的纠葛（让媒体失望了）。”

以下为摩拜内部信：

亲爱的mobikers：

在美团收购摩拜 8 个月的时间里，我完成了阶段性的使命，把摩拜平稳的交接给了刘禹。今天跟大家宣布，我将不再任摩拜单车的 CEO ，由刘禹接任摩拜 CEO 一职。

毋庸置疑，作为一个创始人，摩拜就像自己的孩子一样的爱，但是大家也都能明白，最好的爱不是去捆绑在自己身上，而是在合适的时间放手让其更快的成长，我想现在就是我放手的最好时机。我们之前一直强调 mobike love，那么 mobike love 到底是什么呢？我想这不仅仅是因为 love 摩拜的酷，科技和创新，也不仅仅是爱摩拜给城市带来的变化，而是要拼尽全力让摩拜越来越好。

回顾过去，业界对共享单车从高调捧红，到开始唱衰，但是这些并不重要，重要的是，我们停止了激进的扩张，真正回到本质去思考问题。我们把绝大部分精力放在修炼基本功，更加重视用户体验，和对资产盘点，运营，维护的有效性。从这 8 个月的数字上看，我们大规模的削减了成本，也大大的提升了收入和订单数。但是这还远远，远远不够，接下去摩拜需要进行更加彻底的“基本功”修炼，这是非常艰巨的任务，也是相对“冷酷”的任务，需要大家一起努力，上下同心才能达到最好的效果。我希望大家要非常清晰地意识到，对于一个组织，不进步就会死亡。

关于摩拜，和共享单车的未来，我想没有最初我们认知的那么简单，也不应该像如今外界的很多评价那么悲观，在我看来，这才刚刚开始。20 年后，即便有了无人驾驶，甚至没有了手机，自行车的共享出行仍然是被需要的，所以摩拜每个人至少要站在一个 3-5 年的周期上来看这件事情，长期有耐心，持续地把基本功做好，并且更好地融入到美团的大组织里去。对于美团，摩拜正在积极拥抱，心怀感恩，这样才能协同成一个更强的有机体。

要和大家说再见，但我是心怀希望的，美团是一个非常科学，客观的大家庭，非常多值得学习的方法论，我相信摩拜将会越来越好。而我认为出行行业的变革还仅仅是一个萌芽阶段，未来还大有可为，所以我仍然会在这个领域里面，投入我的时间和精力去创业，这本来就是一个缓慢，需要耐心的领域。

感谢大家，感谢摩拜，也感谢美团，太多的感谢在心里，也感谢自己。谢谢，再见。

在这里我必须说明，并没有“宫斗”，没有不和，也没有任何组织的纠葛（让媒体失望了）。

胡玮炜

PS：The best journey answers the question that in the beginning you didn’t even think to ask。——《180 Degrees South》