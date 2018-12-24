来电任牧回应街电指控：免押订单超七成，勒索是造谣已采取法律手段

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共享充电行业的专利纠纷仍在持续。

12 月 24 日消息，街电 CEO 原源 23 日晚间发布朋友圈，称街电机器已经完成升级，且通过司法鉴定，解决了与来电的专利问题。原源还指责来电产品使用盗版苹果接头，并挪用用户押金。来电科技 CMO 任牧就此事接受了动点科技采访并作出回应。

街电与来电此前进行了长达一年多的专利诉讼。今年 5 月，北京知识产权法院作出一审判决，判决街电侵权来电两项专利，并赔偿来电经济损失共计 200 万元。近日，北京市高级人民法院终审判决维持原判。



街电方面并不认同该判决，街电 CEO 原源也在朋友圈称是“充满极大争议的花瓶专利”，他还指责来电曾用专利诉讼勒索 8 个亿。此外，街电也在根据法院的判决进行产品升级。原源表示，街电机器完成升级，且通过司法鉴定，解决了与来电的专利问题。

除了宣布产品升级完成之外，原源还指责来电的产品使用盗版苹果接头，称会让用户承担手机拒保和爆炸的风险；他还称来电涉嫌挪用用户押金。

“街电把所有的精力继续投入到用户体验和服务上，口碑不是吹出来的，市场不是讹出来的。”原源说。

陈欧也在微博帐号上转发了新浪科技关于此事的报道，并写道“划重点： 1.街电完成升级，来电 8 亿讹诈落空 2.来电涉侵权苹果专利，面临关停风险，请小心你的押金”。

动点科技就此询问原源详细情况，截止发稿原源没有回应动点科技的采访请求。街电科技就此回应动点科技称，8亿讹诈在之前的声明里面已经提过了，原源又提了一遍而已。在街电提供的11月30日的这份声明中提到“来电科技一直利用专利碰瓷，商业诋毁等不正当手段，近期竟以专利勒索8亿巨款，甚至要求街电对来电进行远超其市场价值的收购。（我们有全程录音为证）”。

街电科技表示，有必要的时候会公布录音。另外，关于指控来电嫌挪用用户押金一事，“暂时不方便透露细节”。

在原源发声之后，来电 CMO 任牧也在朋友圈逐条回应：

1、街电还有大量未升级完成设备，即使升级后产品搞的所谓“司法鉴定”也是花钱请人做的，法庭没有认可，无法律效力。不懂法就是这么容易自信。

2、市场份额周环比怎么计算，除了拍拍脑袋，我是不知道有什么科学依据的，这就像当年陈欧说街电一个充电宝 200 元成本一样，反映了他们一贯不过脑子信口报数的风格。

3、街电确实没把精力放在硬件研发和专利上，不用再一次强调我们也懂。

4、不知道 8 个亿的勒索从何而来，苦肉计演的不错，我给原源普个法，勒索能报警的，你咋不报警？“有一种苦肉计叫碰瓷”，一般这种都不敢报警。当然，诽谤我们也能报警的，所以想好再来碰瓷。

5、好好研究一下苹果的 MFI 认证再来讲吧，一个不懂硬件，不看硬件技术文档的 CEO 千万别开口，开口必露怯。

关于押金问题，任牧随后在回应动点科技采访时表示，来电从 2016 年就接入了芝麻信用免押金，是首家接入的共享充电宝企业。他透露，目前来电超过 70% 是免押金订单。而作为对比，街电是从 2017 年才开启免押金，来电比街电早了一年。

关于“侵权苹果”的问题，任牧说，来电的充电线不具备传输数据功能，只有充电功能。而苹果只对数据线做认证，对于充电线，苹果是没有办法做强制认证的；在设计方面，来电采用了线体与充电插头呈 90 度的设计，与苹果 MFi 认证要求的线体、插头呈 180 度的设计不同，因此不在获取 MFi 范围内；此外，他还介绍，来电的充电线是飞毛腿生产和认证的，在品质和安全上并不存在问题。

“充分暴露了他们不懂法、不懂硬件、气急败坏的特性”，任牧补充说，已经对陈欧、原源以及街电高管的涉及此事的微博、朋友圈做了证据保存，下一步就是采取法律措施，“造谣不上税这种事儿我们没法忍。”任牧说。

有关此事进一步进展，动点科技将持续关注。