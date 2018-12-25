李国庆道歉：没有倡导性开放，个人观点与当当无关

针对此前有关“刘强东明尼苏达事件”的不当言论，李国庆通过微博公开道歉。李国庆表示，自己没有倡导性开放，并为因个人言论给当当带来了不好影响深表歉意。

12 月 23 日，当当网前联合创始人李国庆转发刘强东的道歉微博并评论称：“1，非性侵，只是婚外性，对股东和员工谈不上伤害。2，非婚外情，只是性，对老婆伤害低。3，非嫖娼，对社会风气负面影响低。”

当当网在当时发布声明称，强烈谴责李国庆的此番言论，并要求李国庆将当当 logo 从他的个人微博账号等处删除。当当网表示，李国庆离开当当网管理层、决策层已有一段时间，关于刘强东案的言论是李国庆的个人观点。

以下为道歉微博全文：