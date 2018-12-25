李国庆道歉：没有倡导性开放，个人观点与当当无关
针对此前有关“刘强东明尼苏达事件”的不当言论，李国庆通过微博公开道歉。李国庆表示，自己没有倡导性开放，并为因个人言论给当当带来了不好影响深表歉意。
12 月 23 日，当当网前联合创始人李国庆转发刘强东的道歉微博并评论称：“1，非性侵，只是婚外性，对股东和员工谈不上伤害。2，非婚外情，只是性，对老婆伤害低。3，非嫖娼，对社会风气负面影响低。”
当当网在当时发布声明称，强烈谴责李国庆的此番言论，并要求李国庆将当当 logo 从他的个人微博账号等处删除。当当网表示，李国庆离开当当网管理层、决策层已有一段时间，关于刘强东案的言论是李国庆的个人观点。
以下为道歉微博全文：
我为我昨天发表的言论道歉。
1，我的表达给大家尤其是女性带来了困扰，深表歉意。我全文没有倡导性开放。我举例也是我婚前且对象也是单身。而举例是提醒大家尊重对方，不要以爱的名义骗炮。当今瑞典号召夫妻做爱前签字画押。
2，我作为当当大股东之一，因个人言论给当当带来了不好影响，对当当及当当的用户们，我深表歉意。恳请大家把焦点继续放在当当产品，尤其是俞渝领导下的重大进步。我的个人观点与当当无关。
3,我的社会学分层和定量训练让我画蛇添足，就性，感情，婚姻出轨给家庭一方和出轨对象带来伤害程度分低，中，高。我没有为出轨辩护，更无倡导性开放。但是我忽视了个体对受害感受，落入庸俗社会学的中药铺式的群体分层论。
4，在企业家被膜拜那些年，我是最早批评和自我批评这个群体的不足，在过去一年企业家被污名化时，我又站出来为企业家发声。
我本意是践行理性，不人云亦云，独立思考，并剖析自我，来承担‘名人’责任，正是‘我本将心向明月’，‘一片冰心在玉壶’。如我观点错误或自我膨胀，欢迎批评，我自媒体评论从来不关闭，私信我都看。
此次我汲取教训，改进沟通，放下身段，先定性再定量，请大家监督。