华为 2018 年手机出货量已突破 2 亿台 新闻

华为今日宣布，2018 年华为智能手机发货量（含荣耀）已突破 2 亿台。其中，华为 P20 系列上市以来全球出货量超过 1600 万台，女性用户占比接近一半；华为 Mate 20 上市两个月出货量突破 500 万台；截止 2018 年底，全球华为 nova 系列用户累计超过 6500 万。

华为表示，过去 8 年，华为消费者业务坚持以消费者为中心，在影像、续航、通信、人工智能等多个领域引领了行业创新趋势；华为智能手机发货量从 2010 年的 300 万台增长到 2018 年的 2 亿台，增长约 66 倍；从全球智能手机市场的“Others”跻身全球 TOP 3 智能手机厂商，并在 2018 年第二季度和第三季度，成为全球第二大智能手机厂商，全球市场份额达到 14.6%。

针对近期备受关注的安全与隐私问题，华为表示，用户的隐私安全与产品同等重要。华为称其遵从全球最严格的 GAPP（Generally Accepted Privacy Principles）隐私技术框架和欧盟 GDPR（General Data Protection Regulations）要求，将 PbD（Privacy by Design）融入产品开发、设计、验证、销售、服务和采购等所有环节，以保障消费者的隐私安全。同时，华为在开放的 ARM 芯片架构和 Android 系统的基础上，对手机安全性做了进一步的增强和补充。

目前，华为智能手机正在为全球 170 多个国家的超过 5 亿消费者提供服务。

华为消费者业务 CEO 余承东表示：“面向未来，华为消费者业务将秉承‘我们的起点和终点都是消费者’的核心理念，勇于创新，努力成为新一轮智慧手机革命的探索者和引领者，持续为消费者创造价值，让华为品牌真正为全球消费者所喜爱。”

此外，华为将在未来 5 年内投入 20 亿美元加强网络安全，增加相关人员和升级实验室设施，目的是“缓解全球对其网络设备安全风险的担忧”。该公司上周宣布，已获得超过 25 份 5G 商业合同，并已出货逾 1 万个 5G 基站。

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