报告：iPhone XR 的 11 月份销量占比达 32%，但不如去年 iPhone 8 系列的高

一份来自 CIRP 的报告向我们展示了 iPhone XR、XS 和 XS Max 等机型在发售初期的大致销售情况。根据报告，在 11 月一个月时间内，iPhone XR 占 iPhone 总销量的 32％，优于 iPhone X 在 2017 年同月的 30％，但低于 iPhone 8 和 8 Plus 在 2017 年同月的 39％。

CIRP 联合创始人 Josh Lowitz 指出，由于苹果在过去几年中改变了其产品发布战略，因此销量对比显得比较棘手。

这份报告的另一个有趣之处是，在假期购物季，更多用户从 Android 阵营转到 iPhone 阵营。

此时正值高通和苹果的专利纠纷案打得热火朝天，两家公司的法律斗争还将持续，iPhone 的销量未来应该还会受到更多因素影响。

日本投资银行野村证券（Nomura Securities）分析师 Anne Lee 此前发布报告称，2019 年的新款 iPhone 系列将维持现有的机身尺寸和屏幕材质，此外还会增加 AR 功能，但其销量会下滑

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初创公司报道

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