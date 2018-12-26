OPPO 也推出了自己的智能语音助手 新闻

在今天的 OPPO 开发者大会上，OPPO 推出了智能语音助手 Breeno。该公司副总裁、软件工程事业部总裁吴恒刚表示，Breeno 集感知、决策、记忆、推荐、学习进化于一体，通过自然的多模交互，可让⽤户享受个性化服务。

吴恒刚认为，随着 5G 与 AI、大数据、云计算、AR 等技术的深度融合，未来将产生全新的硬件和服务，而 OPPO 则是将深化“软、硬、服”一体化的商业模式，以手机为核心，布局新兴移动终端，打造万物互融时代的智慧中枢。基于这样的理念，OPPO 推出了智能语音助理 Breeno。

未来 Breeno 还会作为开放平台将 OPPO 的 AI 能力赋能开发者，包括开放语音技能和智慧服务等，同时 Breeno 也将和更多品牌、终端合作。

就目前来说，Google、亚马逊各自的语音助理已经比较成熟，而除了自家硬件产品，Assistant 和 Alexa 也已登陆许多第三方产品和服务。哪怕是在这方面比较“落后”的苹果，其智能助理 Siri今年也变得更开放，用户现在可以通过捷径自定义 Siri 指令。OPPO 在这个时间点推出自己的智能语音助理，可想而知他们面对的压力和竞争有多大（华为也有 HiAssistant）。当然，至于 Breeno 未来的命运会如何这个问题，时间无疑是唯一的答案了。