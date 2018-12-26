微信 7.0 安卓版抢先看：警惕你拍的小视频可能会被陌生人刷到 观点

一转眼微信也 7 岁了，当你已渐渐淡忘谁是你￼加过的第一个好友时，它￼却已经深入到你的日常生活成为与周遭世界产生联系的一部分。官方放出跨版本号的大变动，直接升到了 7.0，不仅启动画面发生巨变，不少设计细节也走起了简洁大气的风格，那么新版微信到底带来哪些新功能呢？苹果用户都已经玩上，安卓端的会有哪些不一样的亮点？我们搞到了一个内测版本一起来看下。

地球不见了？

最引起关注的首先还是七年不变的微信标志性启动画面地球消失了，苹果版的大家都已经知道，新版把那个经典的地球（“蓝色弹珠”）与小人剪影的启动画面给替换为了波斯菊，但安卓端我们却没有发现这点首要的变化，官方的说明回复中表示这还是内测版本，并且这个画面算不上真正意义上的替换，只在用户端更新后仅第一次启动是显示波斯菊，之后启动还是经典的地球启动页面，所以想要怀旧者大可释怀，你们的地球和小人还在。

再来给大家分享一点波斯菊的背景尝试：它的学名 Cosmos 希腊文原意有宇宙、和谐、秩序、名誉、善行等正面意义。波斯菊还称为了张大人花，光绪年间的张荫棠在进入西藏后，不仅得到了朝廷和西藏地方政府以及僧俗民众的赞赏，人们亲切地称他为“张大人”。



张荫棠珍视民族团结，更爱花成癖，进藏时，带来了一包“波斯菊”种子，分别赠送给了当时的权贵和僧人，撒播在寺院和僧俗官员的庭院中随后迅速传遍到西藏各地。淳朴的藏族人不知这花的原名，只知是张大人赠给的，故一律称他带来的这花为“张大人”。不知道张小龙和这位张大人是不是也有血缘近亲上的关系呢？当然这是后话。

性冷淡风焕然一新

代表微信的图标颜色变淡了，安卓端也继承了这点变化，同时这也和微信 7.0 整体的界面风格迁移保持了一致。相比“效仿”微信的 line，有了一个很明显的区别和更高级的视觉体验，个人认为这次改版的图标是很好看的。其次是主界面顶部的 banner 从黑色变为了纯白，和其他位置的颜色保持统一然后界面的文字、图标都变小了，更趋于扁平化风格。

图标的扁平和简洁变动也贯穿到了其他的栏目中，比如我的页面也有了改动，原来的“钱包”栏目变成了现在的“支付”。这个改变方便老年人进行定位，同时更清爽的图标也给人更加明确的指示性作用，不用看字就能知道这个功能大概提供了什么作用。

简洁体验但不简单的功能们

微信也着墨在朋友圈上，微信团队用设计将原本复杂的图片进行了“集中排版”和“强行美化”，不过仅限于自己的朋友圈相册，如果日后更新到更多范围内，就能通过读图模式批阅一天错过的“朋友圈大事件”，一览无遗，就是不知对于这项新设计，老用户是否可以习惯。

接下来说的一个新功能是颇受争议的“强提醒”，它能让用户可以设置将指定联系人发来的消息变成强提醒模式。在强提醒状态下，被设置为强提醒的联系人发给你消息，只要你点开微信，或者是在微信中浏览着其它文章，都会有个强制的全黑屏的消息提醒。

↑强提醒状态

这个功能可能是给强势的女生让自家喜欢打游戏的另一半再也没法去找“没看见”“忘记了”之类的借口了吧。

腾讯短视频野心不死

本人一直认为，这项官方命名为“时刻视频”的上线内容无非就是腾讯短视频功能再次尝试下的一次更新（之前的微视已被打入冷宫），原因就是它同样是短视频模式，同样只支持 10 秒视频（直接拍摄支持 15 秒）。但笔者后来发现，它的阅后即焚特性似乎有点类似 Instagram 和微博故事的设计逻辑。

时刻视频视频编辑、支持贴表情、贴动图、上文字、自动推荐背景音乐和添加地理位置，最好玩的就是可以直接读取你微信里的动图，然后直接插入到时刻视频里。操作可谓十分容易上手，但初来乍到想要找打它不太容易——以安卓测试新版本为例，它位于“我”页面用户将页面往下拉才能激活。

和这个功能隐藏较深相比，它的浏览似乎不太“克制”了——用户拍摄的时刻视频并不是发布在朋友圈的，而是独立的以用户头像右上方一个蓝色小光标来标记有时刻视频，你只需双击这个头像就可以进入好友的时刻视频。浏览的好友对于视频可以“冒泡”留言。冒泡留言就像弹窗，长按泡泡可以打开评论功能，支持文字和表情。

而但问题是，如果你在某个两百人的微信聊天群里，另外的 199 个人，包括你不认识的好友也能通过像刷抖音那样的方式，刷到该群中成员所发布的时刻视频，只不过不能冒泡和评论。明白了吗？这个 199 人可能并不是你的好友，你所拍摄的内容将暴露在众目睽睽之下，而不是像你发送在朋友圈是给和有社交联络的人看的，虽然这里面大部分人你也可能并不联系了。

综上，希望所有更新到新版本的用户都能有心理准备，不要后知后觉，删改莫及。还有一点需要警惕或者说值得提醒，一时手快的用户发布了时刻视频会不知道怎么样删除？这点藏得也比较深入，发布者需要通过我的→相册→时刻视频→打开播放需要删除的视频→长按屏幕→点击删除。

不过这个问题官方也有所保留，前面说到时刻视频有些类似 Instagram 的“限时动态”、微博的好友故事，24 小时自动消失。所以即使你发了什么不该发的，也不用再去删除补救，而且个人感觉这个功能很快就会被微商们用来打广告而变得乏人问津。当然，一切都看官方如何给它定位了。

综上所述，大概就是安卓测试版所体现的微信 7.0 版本的基本内容了，更多功能以官方的正式发布版本为准。