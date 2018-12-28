东南亚共享出行斗争升温，Grab 将融资计划金额提升到 50 亿美元 新闻

看样子东南亚共享出行巨头 Grab 希望以新一轮巨额融资开启新的一年。据 TechCrunch 报道，知情人士称，这家在今年 3 月宣布收购 Uber 东南亚业务的公司，计划从 H 轮融资中筹集高达 50 亿美元的资金，该公司最初的融资目标是 30 亿美元。

Grab 对此不予置评。

H 轮融资自今年 6 月开启，丰田、微软、Booking Holdings 和雅马哈汽车等公司已经参与其中，已接近最初的 30 亿美元目标。在从雅马哈那里筹集 1.5 亿美元之前，Grab 表示该轮融资金额达到 27 亿美元。虽然该公司此前确实宣布其“有望在 2018 年底之前筹集超过 30 亿美元”，但公众并不知道该公司已将目光投向更高的 50 亿美元。

根据 Crunchbase 的数据，Grab 已经筹集了约 68 亿美元资金，估值达 110 亿美元——6 个月前丰田在 H 轮融资中投入了 10 亿美元的初始资金——目前还不清楚该轮融资完成后 Grab 的估值会增加多少。

Grab 在东南亚地区拥有 6.5 亿用户。截至目前，Grab 应用已经有超过 1.3 亿次下载量和完成了超过 25 亿次出行服务，同时该公司已将业务扩展到金融科技领域。其已不再只是共享出行应用，而是正在为东南亚用户提供类似美团式的“超级应用”服务。在财务方面，Grab 表示其今年赚了 10 亿美元，并预计这个数字将在 2019 年翻一番。

图片：Grab