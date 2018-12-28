特斯拉任命甲骨文创始人 Larry Ellison 为新董事 新闻

特斯拉周五宣布，已任命甲骨文公司（Oracle）创始人 Larry Ellison 和沃尔格林博姿联合公司（Walgreens Boots Alliance）高管 Kathleen Thompson-Wilson 担任公司董事。

在特斯拉任命澳大利亚电信公司 Telstra Corp. 的首席财务官 Robyn Denholm 为其新一任董事长 6 周后，两位新董事加入了特斯拉。这两项任命已于 2018 年 12 月 27 日生效，Ellison 和 Thompson-Wilson 作为独立董事正式加入特斯拉董事会。

特斯拉在一份声明中表示，寻找新独立董事是一个彻底、广泛的过程，其评估了来自全球各地的具有广泛技能的候选人。

Thompson-Wilson 在家乐氏（Kellogg）工作了17年，目前是沃尔格林博姿联合公司的执行副总裁兼全球人力资源官。她还是化学品公司亚什兰集团（Ashland）和建筑公司 Vulcan Materials 的董事会成员。

Ellison 是甲骨文公司的创始人、CEO，他非常看好特斯拉的发展前景，并于今年早些时候购买了 300 万股特斯拉股票。

此次任命也是特斯拉及其 CEO Elon Musk 之前与美国证券交易委员会（SEC）签订的和解协议的一部分。

今年 9 月，SEC 针对 Musk 在 8 月发布的关于希望以每股 420 美元的价格将特斯拉公司私有化的推文向其发出指控，称 Musk 违反了多项规定，发布了“错误且具有误导性的”声明，涉嫌欺诈。

根据和解协议，Musk 和特斯拉将分别支付 2000 万美元的罚款，特斯拉还要任命两位新独立董事加入其董事会，并成立一个独立董事委员会。此外 SEC 还要求特斯拉聘请律师监督 Musk 的通讯，包括他的推文。