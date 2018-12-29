华为、芒果 TV 将在视频内容、IPTV 产品等方面展开深度合作 新闻

华为与芒果 TV 今日宣布就渠道与内容合作签署合作协议，双方将围绕视频内容、会员及联合营销、大数据推荐、应用推广、IPTV 产品和华为云 CDN 服务展开深度合作。

华为视频自 2016 年 9 月上线，目前已拥有超过 8000 万月活用户数。据悉，芒果 TV 的全量内容未来都将注入到华为视频中。同时，华为视频的全端全入口都将向芒果 TV 开放。

芒果 TV 还将加入华为“耀星计划”，华为视频不仅在线上为芒果 TV 开放入口，还将打通华为终端线上线下资源助推芒果 TV 的内容触达。

除了将芒果 TV 的综艺及剧集服务于华为终端用户，双方未来还将进行运营层面的持续合作。一方面，基于大数据更好地理解用户需求反向服务内容创作；同时，双方还将共享会员产品和权益，并将利用各自的优势，针对华为视频用户圈层特性与芒果 TV 节目内容与艺人资源定向开发线上线下的权益和活动，联合开发更多的会员产品。

此次合作，华为还将向芒果 TV 提供云计算产品和解决方案支持，同时向芒果 TV 开放相关技术能力，实现人工智能自然交互控制、精准内容分发和智慧媒体处理，配合芒果 TV 构造信息化能力。