在今年的 MWC 大会上，全世界都在围绕着 5G 和可折叠屏手机转，可这真的是年轻用户的刚需么？

对于年轻用户来说，性价比高、颜值高、使用流畅才是选择手机的标准，还有很重要一点，像素水平值得在朋友圈炫耀。前段时间火遍网络的“元宵节手机拍月亮大赛”你是否还记忆犹新？

在这场由雷军“随手”用小米 9 拍月亮引起的“挑战赛”中，陆续出战的有华为P30 Pro、荣耀 V20 等机型，尽管谁更胜一筹大家心知肚明，但这种充满乐趣的玩法，不仅让于月亮、星空甚至宇宙拉近我们普通人身边。更关键的是，如今的手机摄像头，正在向着“像素级”展开进一步探索。

每年的 MWC 大会都是手机“黑科技”聚集地，那么今年的 MWC 又有哪些手机拍照技术的狠角色发布呢？在此次 MWC2019 展会的最后一天，我们如愿以偿看到了此前期待已久的 OPPO10 倍混合光学变焦技术。早在 2019 年1 月 16 日，OPPO 便召开了一场名为“十所未见”的沟通会，在会上公布了其最新技术：10 倍混合光学变焦技术。

用略专业的方式解释这个技术，便是其采用了 4800 万像素超清主摄头+120°视角的超广角镜头（等效焦距16mm，即和单反镜头差不多）+长焦镜头（等效焦距160mm）三镜头组合，再有“潜望式结构”的高倍变焦，最终实现了 10 倍混合“光学变焦”效果。

也就是说，用此款手机拍照时，拉近远处的物品拍照不会虚化，还能拥有像安装了广角镜头的单反一样拍摄到更广阔的视野。

此次 OPPO 的 10 倍混合光学变焦技术，突破了轻薄机身和变焦能力二者无法兼得的行业难题。 如今，品牌之间在成像质量方面已经到了“像素级较量”的阶段时，变焦能力已然成为新的突破点。广角、长焦，手机镜头已经开始挑战光学物理极限，未来会有更多手机会在镜头焦段上“较劲”。

除了抢尽风头的发布 10 倍混合光学变焦技术的 OPPO ，诺基亚发布的拥有后置五摄的 9 PureView 也赚足了眼球。尽管目前国内部分厂家已经发布了部分后置三摄的旗舰机，对我们来说后置双摄已经是高配，而诺基亚一下跳到了后置五摄着实令人惊讶。

作为压轴出场的诺基亚 9 PureView 据官方介绍，支持激光对焦在进行拍照时五颗摄像头会同时进行工作，获得的进光量也会远远高于普通的手机，最终输出一张 1200 万像素的照片能够拥有获得极佳的动态范围表现。内嵌的Adobe LR 可以带来专业的移动修图体验，也可以用 Google Photo 进行管理。即使在黑白照片上也有极佳表现，相机 UI 经过进化。

诺基亚 9 PureView 在外观设计上依然采用了较为保守的全面屏设计，值得一提的是机身厚度为 8mm，但是后置五颗摄像头没有任何一颗凸起。目前网上已经出现了很多诺基亚 9 PureView 的拍摄样张，可以看出诺基亚9 PureView的表现似乎已经达到了手机拍照超一线的水准。不过它在国内市场是否能够吸引到热爱拍照之外的消费人群还是一个疑问，硬伤在于配置不够顶级，颜值也不够高。

尽管 OPPO 和诺基亚在这一轮世界手机产品大擂台中表现优异，但是激起的浪花还是不如可折叠屏和5G的浪花高。不过，大众对于可折叠屏和 5G 手机的认知和接受度只停留在好奇层面，加上初代产品定价高还可能BUG 不断，消费热情不会高。看着初代产品“炮灰打假”，不如解决用户们对于拍照像素和电池续航的需求来的实际。