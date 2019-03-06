今天有消息称沪江网各业务线均在裁员，自 2018 年在港股递交招股书，通过聆讯 3 月后依然没有新消息传出，或因募资不利而未发行。

针对此消息，沪江通过官方微信公众号“沪江留声机”发布声明称，关于“95%裁员”的“谣言严重失实”。沪江表示，面对经济寒冬，公司为改善业务基本面，在不影响用户学习体验的前提下，近期针对亏损业务线进行了优化与合并，进一步加强增收减支力度，提升抗风险和对接资本市场能力，绩效考核及岗位优化是公司常规动作，也是保证公司提能增效的必要举措，符合沪江股东、用户和全体员工的长期利益。

“对赌协议失败”的消息，沪江表示，目前公司仍在上市进程中，自去年下半年以来，资本市场发生了巨大震荡，影响了香港市场新股发行工作，公司会根据国内外资本市场情况，选择合适的 IPO 发行时间。

沪江表示，公司目前运营一切正常，并提醒大家不要轻信谣言。沪江同时表示，“已定位到散播该等谣言的始作俑者，目前正在搜集相关证据，并将采取法律手段追究其相关责任。”

以下为声明全文：