东南亚网约车服务公司 Grab Holdings Inc 宣布获得软银愿景基金（Softbank Vision Fund，简称 SVF）14.6 亿美元新资金。SVF 的注资使 Grab 在目前 H 轮融资的筹资总额超过 45 亿美元。

本轮融资中，其他投资者还包括丰田汽车公司、Oppenheimer Funds、现代汽车集团、Booking Holdings、微软公司、平安资本和雅马哈发动机。

Grab 联合创始人兼首席执行官陈炳耀（Anthony Tan）表示，“软银和愿景基金是最早与我们建立关系的战略投资者，对此我们非常感谢他们一直以来的支持。这项投资明确说明，软银对我们作为东南亚地区最领先的超级应用程序公司，将此区域的技术生态系统发展壮大的愿景充满信心。展望未来，我们旨在通过我们的平台提供更多提升收入的机会，持续改善东南亚数百万人的生活，并为我们的用户提供更多选择和便利。”

Grab 拟将这笔资金用于推进其在东南亚的超级应用程序愿景，旨在为用户提供更多的日常服务、更强的可及性及更多便利。Grab 计划扩大其业务条线，例如金融服务、食品配送、包裹递送、内容和数字支付，并推出在 2018 年公布的新服务。这些服务以 Grab 的开放平台 GrabPlatform 为基础构建，其中包括与 HOOQ 合作的按需视频业务；与平安好医生合作的数字医疗健康业务；与众安国际合作的保险业务；以及与 Booking Holdings 合作的酒店预订业务。

Grab 还计划将大部分新融资投资于印尼。Grab 在印尼拥有 60% 的两轮车市场份额，以及 70% 的四轮车市场份额。Grab 在印尼的业务正迅速扩张，2018 年的收入增长两倍以上。Grab 将利用新资金推动 GrabFood 和 GrabExpress 的拓展，并在该国推出新的垂直业务。通过与 OVO 和 Tokopedia 合作，Grab 成为印尼最大的数字支付生态系统的一部分。

过去一年，通过与丰田、现代、微软和万事达卡等全球行业领导者的合作，Grab 显著扩展了其生态系统。Grab 还与该地区多个国家的领先企业，当中也是该地区的行业领导者建立了合作关系，例如泰国的 Central Group 和 Kasikornbank，印尼的 OVO、Bank BTN 和 Bank Mandiri、新加坡的 United Overseas Bank、菲律宾的 SM Investment Corporation、越南的 Moca 和马来西亚的 Maybank 等。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。