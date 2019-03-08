你见过凌晨三点钟的星巴克么？猫爪杯的拥趸见过。

什么是“猫爪杯”?其实就是一款造型为猫爪的粉色杯子，造型可爱，颜色粉嫩。透明的杯身内是猫肉球的形状，倒入饮料便能看到一只猫爪。2月26日，有网友爆料，有人为了抢到猫爪杯，从十一点一直等到凌晨三点，还有人提前开始在星巴克门店搭帐篷排队抢购。我们知道，每个季节推出应景限量主题杯，是星巴克的传统。比如圣诞季的麋鹿马克杯、十二生肖杯等。同样限量发行，这次猫爪杯却供不应求“火出天际”。

这款猫爪杯是因为它的可爱的造型戳中了消费者的心还是因为它带着“星巴克”的标签才有如此吸引力？我们找到几个年轻女孩来聊聊她们眼中的“猫爪杯”。

“很可爱，很萌但感觉不太实用”采访到女生大部分对款猫爪杯的评价很中肯。“只有100毫升左右的容量喝一口就没了”“我看有人专门买猫爪杯给自己的猫喝水”大家对于“猫爪杯”的喜爱并没有网上传的那么疯狂，反而充满了理性的对待。

而事实本身是，在小红书、抖音等新媒体的造势宣传下，这款原价199限量3000个的猫爪杯，被哄抬到了1299甚至1800左右的价格，甚至有传言说黄牛为争夺一个猫爪杯大打出手。

“这肯定又是一个营销事件”一位女孩真相了。猫爪杯的走红和去年流行的脏脏包、喜茶几乎如出一辙。都是消费主义先行，社交媒体跟进。商家用一连串营销手法轻而易举就击溃了“猪猪女孩”们的理智。

在消费者对于饥饿营销和黄牛哄抬价格的抗议下，星巴克也给出了自己的方案：2月28日至3月3日，将在星巴克官方线上零售平台，每天下午三点开售1000只猫爪杯，并且一人限购一杯。自此这场“天价猫爪杯”的消费闹剧也算落下帷幕。

从闹剧中回看现实问题，为什么一款以猫咪爪子为造型的杯子会引起年轻消费者的狂热？日本经济学家曾提出“猫咪经济学”这个概念，是指不管经济多么困难，大众对猫及其相关产品的热情永远高涨，只要商家正确使用“猫”这个概念，就可以吸引到年轻消费者的关注。

在我们的采访中，不管是猫还是狗等萌宠元素加入服装、饰品等设计中多少都会激发年轻女消费者的购物欲。“因为很可爱”“很治愈，看到心情就会好”她们也给出了自己的解释。

我们不难发现，不管是抖音还是小红书等年轻人聚集的平台上出现了越来越多的撸猫视频，年轻人们前赴后继的沦为“猫奴”，为什么会出现这样的现象呢？原因在于，猫的慵懒之感往往和人颓废紧密相关，在社会压力、工作压力日趋升温的情况下，年轻人沦为“社畜”。“社畜”们希望追求自由，尤其是能像猫一样自由，和“猫主子”一样拥有轻松愉快的自由生活。猫的治愈感成了“社畜”们的回血工具。

“我的猫对我来说就是陪伴，工作很累的时候，不想出门，不想社交，有一只可爱温顺的猫陪着我，就不会孤单，很温馨。”一位女孩说出了她的心声，似乎也回答了“猫爪杯”之所以被追捧的原因。