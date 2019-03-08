拼多多在3月7日晚遭遇多路匿名人士定向爆料之后，3月8日中午，再被爆料称其对平台商家进行了“二选一”。对此拼多多公司发文回应并不存在爆料中所述情况，并表示今日全天物流秩序井然，发货顺畅，适逢平台女神节大促，快递日单量继续保持快速增长。

以下为拼多多公司回应：

1、 昨晚至今午，屡遭“不实爆料” 的拼多多被“零售老板内参”等号关注。真相几何，相信媒体自有判断。

3、问渠那得清如许，雏凤清于老凤声。拼多多公司尚无能力也无动机去按照爆料方所云对“商家发送快递”实施“二选一”，但公司有勇气打破行业垄断，给天下所有商家以自由选择的权力，“让天下真正没有难发的物流”；有决心捍卫商家与消费者的数据安全，“让天下没有真正打击不了的虚假发货”。

4、拼多多平台今日全天物流快递秩序井然，发货顺畅，就如往日一样。