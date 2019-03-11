蛋壳公寓董事长沈博阳今天早些时候在领英上发文吐槽前东家领英，他说“更恐怖的是总部的产品经理意识不到自己的产品已经落后以微信为代表的新一代社交工具十条街了”。
沈博阳举例说：“接收好友邀请，一旦接收成功，就找不到刚刚添加的好友了。”
“不懂社交不怕，抄都懒得抄或者抄不明白，这很离谱。”沈博阳表示，“这种功能缺失还有很多，用户用的不爽，最后损害的是活跃度。”
他还认为，社交产品的用户体验“应该被放在首位”，而“不是一味的看数据，追核心指标 KPI”。
2017 年 6 月 23 日，沈博阳宣布将离开领英，并表示将兼任蛋壳公寓董事长。沈博阳于 2014 年 1 月开始担任 LinkedIn 全球副总裁兼领英中国总裁一职，此前他曾是 Google 中国落地团队成员，出任过 Google 中国区战略合作负责人。2010 年 2 月，沈博阳创办糯米网，4 年之后糯米网被百度收购，此后沈博阳离开糯米正式加入领英中国。
在正式入华一年半后，领英中国推出了专为中国用户打造的的职场社交 app——赤兔，至于这款产品的命运，相信熟悉的朋友都应该了解。目前赤兔 app 在 App Store 共收获 130 个评价，评分为 4.3，最新一次更新是在 6 个月前。
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以下是沈博阳的吐槽全文：
六年前加入领英开始，就致力推动领英产品功能的改进。但全球化产品牵一发动全身，改进起来举步维艰。更恐怖的是总部的产品经理意识不到自己的产品已经落后以微信为代表的新一代社交工具十条街了，自我感觉良好。给个刚刚发生的例子。接收好友邀请，一旦接收成功，就找不到刚刚添加的好友了(比如截图里面的Han)。想给他发个私信都找不到入口，只能记住名字去搜索。简单的让他的头像可点击进入是一个解决方案，更好的解决方案是参考微信的设计，在人脉里面加一个“新的好友”，展示所有的好友邀请，已添加待处理，一目了然，点击进入好友主页。这个需求多少年前就提过了。不懂社交不怕，抄都懒得抄或者抄不明白，这很离谱。这种功能缺失还有很多，用户用的不爽，最后损害的是活跃度。看看人脉页面的设计，满屏都是好友推荐这样急功近利推荐加好友的功能。好友列表这一最核心功能却被折叠起来挤在一个不起眼的角落。社交产品，用户体验应该被放在首位，而不是一味的看数据，追核心指标KPI。没错，数据可以说话，但数据也会说瞎话。数据会让你追逐一些短期效果的提升，而失去了长远的价值。小扎今天公开说了，后悔抄微信晚了。领英还等什么呢？在社交功能方面，全面对标微信，迎头赶上。一旦用户活跃度提升了，招聘解决方案和广告的收入也会大幅提升。虽然已经离开两年了，但爱之深责之切，恨铁不成钢，期待看到觉醒看到变化。