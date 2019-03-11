蛋壳公寓董事长沈博阳今天早些时候在领英上发文吐槽前东家领英，他说“更恐怖的是总部的产品经理意识不到自己的产品已经落后以微信为代表的新一代社交工具十条街了”。

沈博阳举例说：“接收好友邀请，一旦接收成功，就找不到刚刚添加的好友了。”

“不懂社交不怕，抄都懒得抄或者抄不明白，这很离谱。”沈博阳表示，“这种功能缺失还有很多，用户用的不爽，最后损害的是活跃度。”

他还认为，社交产品的用户体验“应该被放在首位”，而“不是一味的看数据，追核心指标 KPI”。

2017 年 6 月 23 日，沈博阳宣布将离开领英，并表示将兼任蛋壳公寓董事长。沈博阳于 2014 年 1 月开始担任 LinkedIn 全球副总裁兼领英中国总裁一职，此前他曾是 Google 中国落地团队成员，出任过 Google 中国区战略合作负责人。2010 年 2 月，沈博阳创办糯米网，4 年之后糯米网被百度收购，此后沈博阳离开糯米正式加入领英中国。

在正式入华一年半后，领英中国推出了专为中国用户打造的的职场社交 app——赤兔，至于这款产品的命运，相信熟悉的朋友都应该了解。目前赤兔 app 在 App Store 共收获 130 个评价，评分为 4.3，最新一次更新是在 6 个月前。

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以下是沈博阳的吐槽全文：